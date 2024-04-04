ESPN: ميسي لن يشارك مع الأرجنتين في الأولمبياد

تحطمت أحلام خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي في استدعاء ليونيل ميسي بأولمبياد باريس.

وحسم منتخب الأرجنتين تواجده في أولمبياد باريس ويقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات المغرب وأوكرانيا وثالث آسيا.

وكشف أريفالو مارتن صحفي ESPN: "ميسي لن يشارك مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس".

ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة ميسي مع الأرجنتين.

وأشارت تقارير إلى أن ماسكيرانو كان يرغب في ضم الثنائي ميسي وأنخيل دي ماريا في أولمبياد باريس.

وتقام الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

ويسبق الأولمبياد منافسات كوبا أمريكا خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وكشفت تقارير أرجنتينية أن السبب المرجح لغياب ميسي عن الأولمبياد هو اضطراره للاختيار بين باريس 2024 وكوبا أمريكا.

فمن غير المرجح غياب ميسي لمدة شهرين عن فريق إنتر ميامي خاصة مع انطلاق كأس الرابطة التي يحمل فريقه لقبها يوم 26 يوليو أي بعد يومين فقط من انطلاق الأولمبياد.

وسبق وأن حقق ميسي ذهبية الأولمبياد وكان ذلك في نسخة بكين 2008.