ESPN: ميسي لن يشارك مع الأرجنتين في الأولمبياد

الخميس، 04 أبريل 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - فرنسا

تحطمت أحلام خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي في استدعاء ليونيل ميسي بأولمبياد باريس.

وحسم منتخب الأرجنتين تواجده في أولمبياد باريس ويقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات المغرب وأوكرانيا وثالث آسيا.

وكشف أريفالو مارتن صحفي ESPN: "ميسي لن يشارك مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس".

أخبار متعلقة:
بدون ميسي.. رائعة دي ماريا تزين فوز الأرجنتين على كوستاريكا تهديدات بالقتل لـ دي ماريا في الأرجنتين استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين للإصابة باراجواي ترافق الأرجنتين نحو أولمبياد باريس 2024

ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة ميسي مع الأرجنتين.

وأشارت تقارير إلى أن ماسكيرانو كان يرغب في ضم الثنائي ميسي وأنخيل دي ماريا في أولمبياد باريس.

وتقام الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

ويسبق الأولمبياد منافسات كوبا أمريكا خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وكشفت تقارير أرجنتينية أن السبب المرجح لغياب ميسي عن الأولمبياد هو اضطراره للاختيار بين باريس 2024 وكوبا أمريكا.

فمن غير المرجح غياب ميسي لمدة شهرين عن فريق إنتر ميامي خاصة مع انطلاق كأس الرابطة التي يحمل فريقه لقبها يوم 26 يوليو أي بعد يومين فقط من انطلاق الأولمبياد.

وسبق وأن حقق ميسي ذهبية الأولمبياد وكان ذلك في نسخة بكين 2008.

ميسي الأرجنتين أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
في غياب ميسي.. خسارة إنتر ميامي أمام مونتيري بذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف ميسي يتعافى من الإصابة الثنائي رونالدو ولاعب مفاجأة.. مارسيلو يختار تشكيل أفضل من لعب جوارهم تعثر جديد في غياب ميسي.. سواريز يسجل في تعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي ثنائي إفريقي شاب في قائمة ساو باولو ببطولة كوبا ليبرتادوريس 2024 إندريك.. رسالة إلى أخي لاعب ريال مدريد القادم.. مدرب البرازيل: إندريك موهبة واعدة ويجب حمايته سكالوني: ميسي ودي ماريا فقط يضمنان مقعدهما في كوبا أمريكا
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد شيفيلد.. وعودة كوناتي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة.. أونانا يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في الشهر 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدافع سيمبا: لا يمكن لجماهير الأهلي التأثير علينا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب سيمبا: لسنا خائفين من الأهلي.. وسنقاتل للتأهل لنصف النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
بيلد: بايرن قد لا يغامر بـ نوير ضد هايدنهايم من أجل لقاء أرسنال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يد - الرئيس السيسي يمنح منتخب مصر نوط الامتياز من الطبقة الأولى 3 ساعة | كرة يد
رقم مميز ينتظر صلاح أمام شيفيلد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي