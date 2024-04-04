حسم الصراع.. اتحاد جدة يعلن تجديد عقد هوساوي

الخميس، 04 أبريل 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدف اتحاد جدة مع زملائه

حسم نادي اتحاد جدة الصراع الدائر حول موهبته الشابة عبد الإله هوساوي.

ويلعب هوساوي صاحب الـ22 عاما معارا في الموسم الحالي من اتحاد جدة إلى الخليج.

وأعلن اتحاد جدة تجديد عقد هوساوي مدة 4 سنوات بعد الحصول على موافقة اللاعب.

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قرار الاتحاد جاء بعدما لفت هوساوي الأنظار وبات محل اهتمام النصر وأهلي جدة.

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وشارك المدافع الشاب مع الخليج في 24 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع مثله.

هوساوي الذي تدرج في الفئات نادي الاتحاد السنية، تمت إعارته لنادي جدة الناشط في دوري الدرجة الأولى منذ موسيمن.

وتمت إعارته من جديد إلى نادي الخليج، إذ اعتمد عليه البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الفريق في أغلب مباريات الفريق بالموسم الحالي.

اتحاد جدة الخليج السعودي
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