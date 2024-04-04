إكرامي: بيراميدز أنجح من أندية توجت بالكأس ويحتاج مسابقة منتظمة وعادلة.. وعلاقتي بـ غالي

رفض شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز التقليل من نجاح فريقه.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وشدد إكرامي أن بيراميدز أنجح من أندية مثل إنبي وطلائع الجيش وحرس الحدود والذين سبق لهم التتويج بكأس مصر، رغم عدم تتويج فريقه ببطولة حتى الآن.

وقال إكرامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "أفضل فترة لي وتوهجي كانت بالنادي الأهلي بعد وصولي لمرحلة من النضج وحققت عدد من البطولات والأرقام الجيدة".

وتابع "لا أشارك مع بيراميدز الفترة الماضية بسبب مشاركة أحمد الشناوي، ووقت إصابته لم أشارك بسبب موقف حدث مع جايمي باتشيكو خلال مواجهة نواذيبو".

وكشف إكرامي "اختلفت مع باتشيكو في وجهات النظر ولم يكن للأمر علاقة باللعب ولكن بالتعامل، اتخذ المدرب موقفا وأنا أيضا اتخذت موقفا قويا جدا ولذلك لم أشارك معه ولم أكن سأشارك معه إذا أكمل مشواره مع بيراميدز".

أما عن عدم تتويج فريقه بأي بطولة أجاب "بيراميدز نادي جيد جدا ولكن مشكلته أنه يتم اتخاذه في موضع العدو وأن هدفه الأساسي معاداة النادي الأهلي".

وواصل "ربما كانت تلك الحالة حقيقية في السنة الأولى ولكن لا يجوز استمرار الانطباع طالما الأمر لم يصبح ذلك، فعلى سبيل المثال انتقل بعد ذلك أفشة إلى الأهلي دون مشكلة، ولكن عادت الأمور من جديد بعد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز".

وأوضح "مشكلتنا عدم الإيمان بالاختلاف، فأنت معي أو ضدي وهذا غير صحيح، ولمصلحة الكرة المصرية والدوري أن يكون هناك تنافسية خلال معايير معينة ولكن المناخ العام لا يساعد على ذلك".

أما عن انتقاله بشكل شخصي فأجاب "الهدف من انتقالي إلى بيراميدز تحقق بالفعل، من أسباب رحيلي عن الأهلي كانت عدم مشاركتي بسبب تطور محمد الشناوي بشكل كبير جدا وكان النادي يبحث عن مرحلة جديدة وهذا حق أصيل لهم ومن هنا شعرت أن الاستمرارية قد تُحدث خلاف ففضلت الرحيل بصورة طيبة عن النادي صاحب الفضل عليّ بشكل شخصي وعلى أسرتي".

وتابع "لعبت مع بيراميدز في أول موسمين 79 مباراة وحققت رقما تاريخيا اعتز به جدا وهو كوني أكثر حارس مرمى مشاركة في بطولات إفريقيا للأندية، وأتمنى حصد لقب مع الفريق".

وواصل إكرامي "بيراميدز دائما ما يتم اتهامه بالفشل والأكثر صرفا وهذا غير صحيح، بالرغم أن الفريق آخر موسمين يتواجد في المركز الثاني ويتأهل لدوري أبطال إفريقيا".

وتسائل إكرامي "إنبي وحرس الحدود وطلائع الجيش سبق وأن حققوا لقب كأس مصر، سيراميكا كليوباترا وفيوتشر حققا كأس الرابطة فهل ذلك يعني أنهم أنجح من بيراميدز؟ الإجابة لأ لأن بيراميدز تصنيفه أعلى والاستمرارية في القمة نجاح".

وكشف "بيراميدز لديه قائمة قوية نعم ولكن يحتاج لمسابقة عادلة ومنتظمة وظروف متوازنة بين المنافسين وهذا غير موجود في مصر، هناك أندية لا تلعب على ملاعب معينة أو توقيتات معينة وفي الوقت نفسه هناك أندية تلعب 34 مباراة على نفس الملعب، بجانب ظروف أخرى مثل الكيل بمكيالين بين أندية".

أما عن احتمالية تعاقد بيراميدز مع محمد صبحي فأوضح "إذا تم التعاقد سيكون إضافة جيدة بالطبع، هو حارس مرمى صغير في السن ولديه الوقت للتطور واكتساب الخبرات وأتمنى أن يكون خامة مبشرة ويساعد منتخب مصر، المنتخب يعاني في مركز حراسة المرمى من فئة عمرية معينة لذلك كنت سعيدا بتواجد مصطفى شوبير وتمنيت مشاركته".

أما عن أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات فأجاب "لم أكن أتمنى وصول الأزمة إلى المحاكم المدنية، ولكن أعتقد إذا كان قد تم إدارة الأمر بصورة أفضل لم نكن لنصل إلى تلك المرحلة، لست متابعا للأمر بصورة كبيرة ولكن أتوقع إذا كان اللاعب قد شعر أن العقوبة مرضية كان الأمر سينتهي".

أما عن رسالته إلى شيكابالا فقال: "سعيد باستمرارية شيكابالا حتى الآن وأتمنى أن ينهي مسيرته بنهاية تليق بتاريخه الكبير مع الزمالك، كما أتمنى أن تكون نهايته هادئة دون غضب أحد منه، جماهير الزمالك تعشقه ولكن أتمنى أن تتحسن علاقته بجماهير الأهلي لأنه في الحقيقة شخص بخلاف الانطباع المأخوذ عنه".

وأخيرا بسؤاله عن علاقته مع عماد متعب وحسام غالي اختتم إكرامي تصريحاته "علاقتي مع متعب أفضل، ولكن لا يمكنني القول أن هناك علاقة بيني وبين غالي حاليا، هو حاليا مسؤول بالنادي الأهلي وله حساباته الخاصة أما بالنسبة لي فهناك حسابات شخصية لا أخلطها مع العمل وفي النهاية كل شخص يختار الحسابات الأنسب له".