مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: موتيابا لم يتمرد على الزمالك.. وهذا موعد وصوله

الخميس، 04 أبريل 2024 - 13:21

كتب : FilGoal

ترافيس موتيابا - الزمالك

كشف مصدر مقرب من الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك حقيقة تمرده على ناديه.

وتخلف موتيابا عن العودة لصفوف الزمالك عقب فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "موتيابا لم يتمرد على الزمالك. اللاعب سيصل غدا الجمعة بعد الانتهاء من إجراءت جواز السفر الخاص به".

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في المقابل أوضح مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com أن إدارة النادي تنتظر وصول اللاعب بعدما علل تأخره بإجراءات جواز السفر الخاص به.

موتيابا انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من كمبالا سيتي الأوغندي.

اللاعب الدولي صاحب الـ 18 عاما شارك في مباراة وحيدة مع الزمالك خلال البطولة الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ترافيس موتيابا - الزمالك موتيابا
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