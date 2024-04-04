إكرامي: ما فعله جمال علام يسيء للمنظومة.. ورمضان لم يهين رموز الأهلي حتى يخطيء بمبادئه

أبدى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي السابق اندهاشه من تناول وسائل الإعلام لإمكانية عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.

كما انتقد إكرامي خروج جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات كشف فيها عن إيجابية عينة رمضان صبحي، مشددا أن ليس من حقه الإعلان عن ذلك إذا كان الأمر صحيحا من الأساس.

وقال إكرامي في تصريحات لأون تايم سبورتس 2: "كنت متوقع الهجوم عليّ بعد رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز، وأعلم جيدا كيف تم إدارة تلك الحملة ولكن قلت مهما حدث لن يتم استدراجي للهجوم على أي مسئول في الأهلي، وذلك عرفانا بفضل الأهلي على عائلتي وليس تقديرا لأي شخص من الأشخاص، فشريف إكرامي لن يكون سببا لفتح باب لكارهي الأهلي لمهاجمته من خلالي".

أما عن أزمة رمضان صبحي الأخيرة فأوضح "ملف المنشطات معقد للغاية وليس كما يشاع، والضجة التي حدثت من تصريحات جمال علام بعد معلومته الخاطئة، ولكن حتى وإن كانت صحيحة فهو ليس من حقه الإعلان عن ذلك، واللاعب ومنظمة مكافحة المنشطات فقط من حقهم الحديث عن ذلك".

وشدد إكرامي "ما فعله جمال علام يسيء للمنظومة الرياضية ويسيء لنا كلاعبين، وليس من مصلحة اللاعب خروج الأمر إعلاميا حتى لا يصدر منه خطأ أو يتم الفهم على أنه ضغط إعلامي".

وبسؤاله هل ينتقل رمضان إلى الأهلي أو الزمالك أجاب "أشعر أن ذلك السؤال يحمل تقليلا من قيمة بيراميدز، فلماذا لا يستمر مع ناديه؟".

وأوضح "كل الآراء التي استمعت إليها بخصوص المؤيدين أو المعارضين لعودة رمضان إلى الأهلي غير مقنعة بالنسبة لي لأنها بدون أسباب منطقية".

وكشف إكرامي "المؤيدون يطالبون باعتذار رمضان ثم عودته ولكن على ماذا يعتذر؟ هل رمضان أخطأ في حق الأهلي؟ حق النادي هو احترام التعاقد واحترام رموزك وتاريخك وكيانك ومسؤوليك وعدم الخروج لمهاجمتك أو الدخول في خصومة معك، هل رمضان أخطأ في أي من ذلك؟".

وواصل "هل اختلاف رغبة رمضان صبحي مع مسؤولين النادي يعتبر خطأ في حق النادي؟ بالتأكيد لا لأن النادي من حقه التفاوض مع أي لاعب ومن الوارد التراجع في أي وقت دون اعتذار وهذا ليس خطأ".

وتابع إكرامي "أما بالنسبة للمعارضين لعودة الأهلي بحجة أن قيم ومبادئ النادي لا تسمح، رمضان لم يخطيء في مبادئ النادي فهو لم يخرج يوما للحديث عن المسؤولين بشكل سيء أو إهانتهم، رمضان لا يوجد له فيديوهات مصورة مع جماهير منافسة تحمل سبابا للأهلي أو جماهيره أو رموز النادي أو يتطاول عليهم، ولكن إذا كنت ستقول أن رمضان لن يعود بسبب غضب الجماهير من قراره هنا سأوافقك الرأي".

وأضاف "إذا قيل لي أن رمضان لن يعود للأهلي بسبب حزن الجماهير من قراره سأوافقك الرأي، أو بسبب كبرياء المسؤولين لتفضيله بيراميدز وقت مفاوضات الأهلي سأوافق هذا الرأي أيضا، أما إذا كان الحديث بسبب قيم ومباديء النادي فهنا كيل بمكيالين لأنه عندما تكون الأمور في صالحي تكون المرجعية احتراف فقط ولكن أنادي بالقيم والمباديء عندما تكون ضد رغبتي".

وبسؤاله عن قرار الجماهير اختتم إكرامي تصريحاته "جمهور الأهلي يتقبل أو يرفض عودة رمضان صبحي هذا شأنهم، وإذا كان هناك رفض فهذا حقهم ولكن بسبب اختياره لفريق آخر وليس بسبب خطأه في حق النادي أو القيم والمباديء كما يثار".

ماذا حدث؟

فجر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة كبرى بإيجابية عينة رمضان صبحي نجم بيراميدز.

وقال جمال علام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز".

وأضاف "سيتم اختيار عينة أخرى من اللاعب قبل اتخاذ قرار حياله".

رد بيراميدز

كشف مصدر مسؤول من نادي بيراميدز عن تفاصيل أزمة إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب الفريق لتحليل المنشطات.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "رمضان صبحي خضع لتحليل المنشطات بعد أحد المباريات القارية، وأثناء التحليل نشبت مشادة بينه وبين الطبيب الذي يحصل على العينة".

وأضاف "منظمة مكافحة المنشطات أخطرتنا بعد ذلك بتلف العينة الأولى مع الاحتفاظ بالعينة الثانية مغلقة وضرورة التوضيح خلال 14 يوما لسبب تلف العينة".

وواصل "سنرد في خطاب خلال أيام بأن رمضان صبحي لاعب دولي منذ فترة طولية وخضع لتحليل المنشطات لعشرات المرات وكانت دائما سلبية، وأن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حصلت على 6 عينات من رمضان صبحي خلال تلك الفترة وكانت سلبية".

وأتم تصريحاته "لا صحة لورود ما يفيد إيجابية عينة رمضان صبحي وسنقاضي كل من ادعى ذلك دون أي أسانيد".

رمضان صبحي انضم لنادي بيراميدز عام 2020 قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

ويملك رمضان صبحي 37 مباراة دولية رفقة منتخب مصر منذ بداية ظهوره.

وكان آخر ظهور لرمضان صبحي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021.