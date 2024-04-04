سبورت: أموريم خارج حسابات برشلونة

الخميس، 04 أبريل 2024 - 12:11

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

خرج روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي من حسابات إدارة برشلونة لتدريب الفريق بالموسم المقبل.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أموريم الذي لفت الأنظار مع سبورتنج لشبونة ليس خيارا لدى برشلونة.

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أموريم صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ مارس 2020.

وقاد أموريم لشبونة للتتويج بـ 4 ألقاب محلية إضافة للظور باستمرار في البطولات الأوروبية.

بعض التقارير الإنجليزية ربطت المدرب البرتغالي بخلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول بالموسم المقبل.

في المقابل فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يمني نفسه في تراجع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق عن قراره والبقاء مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أود حقا أن يغير تشافي قراره ويبقى كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف "لن أضغط على تشافي، الأمر يعتمد عليه، فهو يدرك رغبتي في بقائه هنا، سنرى في نهاية الموسم".

وأكمل "تشافي يصر على القول إنه لن يغير رأيه وسيغادر في يونيو ولكن سنرى، ما زلت آمل في استمراره الموسم المقبل، لكن الأمر متروك له فقط".

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى المستوى المحلي يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، إذ يبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.

برشلونة تشافي
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