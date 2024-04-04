"نوّرتنا".. الهلال السعودي يحتفي بزيارة أشرف قاسم

الخميس، 04 أبريل 2024 - 11:02

كتب : FilGoal

أشرف قاسم - الهلال السعودي

احتفى نادي الهلال السعودي عبر منصاته الرسمية، بزيارة أشرف قاسم مدافع منتخب مصر الأسبق لتدريبات الفريق.

وسبق وأن مثل قاسم فريق الهلال خلال موسم 93-94 قبل أن يعود إلى الزمالك مجددا.

وشهد مران الهلال بقيادة خورخي جيسوس المدير الفني استقبال أشرف قاسم أسطورة الدفاع السابق.

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والتقط أشرف قاسم صورة تذكارية مع لاعبي الهلال والجهاز الفني وهو يحمل قميص الفريق السعودي باسم المدافع المصري.

واقترب الهلال من حصد لقب الدوري السعودي قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.

فقد واصل الهلال تحقيق الأرقام القياسية في منافسات الموسم الحالي بالدوري السعودي حين فاز على الأخدود 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 26.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر، قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وبذلك أصبح الهلال على بعد 13 نقطة من تحقيق اللقب بشكل رسمي.

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