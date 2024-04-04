مواعيد مباريات الخميس 4 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري وليفربول في إنجلترا

تستكمل منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 بثلاث مباريات.

بينما يلعب ليفربول في الدوري الإنجليزي من أجل الحفاظ على قمة الترتيب.

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الدوري المصري

تقام ثلاث مباريات من الجولة 17 بالمسابقة بتوقيت واحد في تمام العاشرة مساء.

ويلعب المصري أمام الاتحاد السكندري على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما يستضيف إنبي فريق فاركو على استاد بتروسبورت، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يحل الداخلية ضيفا على البنك الأهلي باستاد القاهرة، ويذاع عبر صفحة أون تايم سبورتس على فيسبوك.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق شيفيلد يونايتد على ملعب أنفيلد في الثامنة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء المقام على استاد ستامفورد بريدج عبر قناة بي إن سبورتس 1.