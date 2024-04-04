مواعيد مباريات الخميس 4 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري وليفربول في إنجلترا

الخميس، 04 أبريل 2024 - 10:49

كتب : FilGoal

محمود جاد - المصري × الاتحاد السكندري

تستكمل منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 بثلاث مباريات.

بينما يلعب ليفربول في الدوري الإنجليزي من أجل الحفاظ على قمة الترتيب.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودين.. والتأهل لدوري أبطال أوروبا مهم الأكثر تعادلا في الدوري.. زد يكتفي بنقطة أمام سيراميكا كليوباترا كرة سلة - سبورتنج يهزم الجزيرة وانتصار ثلاثي القمة في أولى جولات ربع نهائي الدوري

الدوري المصري

تقام ثلاث مباريات من الجولة 17 بالمسابقة بتوقيت واحد في تمام العاشرة مساء.

ويلعب المصري أمام الاتحاد السكندري على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما يستضيف إنبي فريق فاركو على استاد بتروسبورت، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يحل الداخلية ضيفا على البنك الأهلي باستاد القاهرة، ويذاع عبر صفحة أون تايم سبورتس على فيسبوك.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول فريق شيفيلد يونايتد على ملعب أنفيلد في الثامنة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء المقام على استاد ستامفورد بريدج عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري الدوري الإنجليزي ليفربول المصري الاتحاد
نرشح لكم
مجدي عبد العاطي: لم نستفد من التوقف الدولي.. والتوفيق لم يحالفنا ضد سيراميكا أحمد الشيخ: تعبت للظهور بشكل جيد مع الإسماعيلي.. وسعيد بالمساهمة في الفوز طبيب الزمالك: أوباما طلب استكمال اللقاء رغم إصابته.. وموعد عودته عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة أول انتصاراته في 2024.. المقاولون يفوز على الجونة ويحرمه من المربع الذهبي الأكثر تعادلا في الدوري.. زد يكتفي بنقطة أمام سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) زد.. تعادل انتهت في الدوري المصري - الجونة (1)-(2) المقاولون.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
"نوّرتنا".. الهلال السعودي يحتفي بزيارة أشرف قاسم 2 دقيقة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الخميس 4 أبريل 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري وليفربول في إنجلترا 15 دقيقة | الدوري المصري
تصنيف فيفا - تراجع منتخب مصر مركزا.. وتقدم بلجيكا عالميا 28 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب ميسي.. خسارة إنتر ميامي أمام مونتيري بذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 40 دقيقة | أمريكا
كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك 9 ساعة | كرة طائرة
الرياضية: النصر يستوفي شروط الرخصة الآسيوية 9 ساعة | سعودي في الجول
مجدي عبد العاطي: لم نستفد من التوقف الدولي.. والتوفيق لم يحالفنا ضد سيراميكا 9 ساعة | الدوري المصري
أحمد الشيخ: تعبت للظهور بشكل جيد مع الإسماعيلي.. وسعيد بالمساهمة في الفوز 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي