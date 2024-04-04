تصنيف فيفا - تراجع منتخب مصر مركزا.. وتقدم بلجيكا عالميا

الخميس، 04 أبريل 2024 - 10:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي شهد تراجع منتخب مصر مركزا.

وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي ويليه منتخب فرنسا.

بينما تقدم منتخب بلجيكا مركزا ليصبح الثالث عالميا كما تقدم منتخب البرتغال وبات سادسا.

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وتراجع منتخب مصر ليصبح في المركز 37 عالميا والرابع على مستوى قارة إفريقيا.

وتقدم منتخب مالي ثلاثة مراكز ليصبح 44 عالميا، بينما تراجع ترتيب منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.

وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- بلجيكا (1+)

4- إنجلترا (1-)

5- البرازيل

6- البرتغال (1+)

7- هولندا (1-)

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

13- المغرب (1-)

17- السنغال

30- نيجيريا (2-)

37- مصر (1-)

38- كوت ديفوار (1+)

41- تونس

43- الجزائر

44- مالي (3+)

51- الكاميرون

59- جنوب إفريقيا (1-)

62- بوركينا فاسو (1-)

منتخب مصر فيفا تصنيف فيفا
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