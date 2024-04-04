كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك

حسم فريق الأهلي الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة بالفوز على الزمالك.

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل بالمباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام منافسات نهائي الدوري المصري بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين في السلسلة يحصد اللقب.

وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من مسابقة الدوري، بينما حقق الأهلي آخر ألقابه في 2021 ويعتبر البطل التاريخي للمسابقة برصيد 33 مرة.

وتنطلق الجولة الثانية من سلسلة نهائي الدوري في تمام الحادية عشر مساء الجمعة.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من أجل حصد اللقب أما الزمالك فلا بديل عن تحقيق الانتصار بالمباراتين.

وبدأ الشوط الأول متكافئا بين الفريقين في أول 10 نقاط قبل أن يتقدم الأهلي 14-11 ثم يوسع الفارق إلى 21-15.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 25-17.

أما في الشوط الثاني فكان التعادل بين الفريقين حتى النقطة الثامنة قبل يوسع الزمالك الفارق إلى 5 نقاط.

ورغم تفوق الأبيض في أغلب فترات الشوط الثاني والوصول إلى نتيجة 24-21 إلا أن الأهلي نجح في تحقيق عودة مكتملة وحسم الشوط لصالحه بنتيجة 28-26.

بينما في الشوط الثالث ظهر تفوق الأهلي منذ البداية ووصل الفارق إلى 11 نقطة بنتيجة 17-6 للأحمر.

ورغم التقدم الكبير إلا أن الزمالك نجح في تقليص الفارق إلى نقطتين قبل أن يحسم الأحمر الشوط بنتيجة 25-21 ويفوز بالمباراة.

ويقام لقاء الجولة الثانية مساء الجمعة على صالة حسن مصطفى.