الرياضية: النصر يستوفي شروط الرخصة الآسيوية

استوفى نادي النصر شروط الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولات القارية.

ومن المقرر أن يخوض النصر النسخة الجديدة من مسابقة النخبة الآسيوية التي ستقام لأول مرة في الموسم المقبل.

وستشارك الأندية أصحاب المراكز الأولى من الموسم الحالي للدوري السعودي في النسخة المقبلة من النخبة الآسيوية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استوفى شروط الحصول على الرخصة الآسيوية.

وأوضحت أن النصر قدم أوراقه إلى رابطة المحترفين بالدوري السعودي بعد تحقيق المعايير الخمسة للحصول على الرخصة الآسيوية.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب برصيد 71 نقطة.

يذكر أن النصر ودع النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي بعدما خسر من العين الإماراتي بركلات الترجيح.