مجدي عبد العاطي: لم نستفد من التوقف الدولي.. والتوفيق لم يحالفنا ضد سيراميكا

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد أن التوقف الدولي أثر على أداء الفريق بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وتعادل زد بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على ملعب المقاولون العرب لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال عبد العاطي عبر أون تايم سبورتس 2: "نمتلك فريقا هو الأصغر عمريا في الدوري ونخوض أول موسم بالدوري، ولدينا لاعبين تحصل على الثقة وأخرون انضموا في يناير ويريدون الانسجام".

وأضاف "التوفيق لم يحالفنا ضد فريق كبير كسيراميكا، وحصلنا على فرص عديدة، والكل أدى ما عليه ولا ألوم أي لاعب".

وأكمل "في مباراة المصري الماضية استقبلنا هدفا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، والفوز كان سيفرق معنا في الترتيب، ولا ألقي باللوم على اللاعبين في آخر مباراتين".

وأردف "لم نستفد من فترة التوقف الدولي لأننا الأداء كان تصاعديا، ولو خضنا مباريات بشكل متتالي الأداء سيتحسن".

وأتم "أمام سيراميكا سيطرنا وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين على النقاط العرضية للخصم وكذلك نقاط الضعف، والأداء كان موشرا بأننا جيدين وسجلنا وأهدرنا ركلة جزاء وكذلك ياليو أهدر فرصة هدف الفوز".

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وتعادل زد للمباراة الثالثة على التوالي ويعد الفريق الأكثر تعادلا في المسابقة برصيد 9 مباريات.