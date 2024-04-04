أحمد الشيخ: تعبت للظهور بشكل جيد مع الإسماعيلي.. وسعيد بالمساهمة في الفوز

أبدى أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي سعادته بقيادة الفريق للفوز في ظهوره الأول بعدما سجل وصنع ضد سموحة.

وشارك الشيخ كبديل لأول مرة بقميص الدراويش وسجل وصنع قائدا فريقه لفوز قاتل في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال الشيخ عبر أون تايم سبورتس: "أريد شكر كل من ساندني الفترة الماضية، مررت بفترة صعبة جدا والحمد لله كنت سببا في الفوز".

وتابع "أشكر اللاعبين والجهاز الفني الذي تحدث معنا بشكل إيجابي بين الشوطين، وهو ما أعطنا دفعة للعب بشكل أفضل، وسعيد بأن أول مشاركة حققت بها الفوز وسجلت".

وأتم "مررت بفترة صعبة بسبب الإصابة وعدم التوفيق وكان لدي ثقة في إمكانياتي، وتعبت للظهور بشكل جيد ووُفقت في اللقاء".

video:1

أحمد الشيخ يخطف الفوز للإسماعيلي في الوقت القاتل💥💥أهداف مباراة الإسماعيلي وسموحة 1/2 في دوري نايل ⚽🏆 pic.twitter.com/pX6B36hdW3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024

تقدم سموحة بهدف جونيور أجايي، فيما سجل عمر الساعي وأحمد الشيخ ثنائية الإسماعيلي.

اللقاء شهد عودة جونيور أجايي للمشاركة لأول مرة في الدوري منذ 930 يوما، وسجل لأول مرة منذ 1130 يوما.

فيما شارك أحمد الشيخ لأول مرة مع الإسماعيلي منذ انضمامه وسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+6 وهو الأول له 490 يوما في الدوري.

الفوز الأول للدراويش بعد 3 تعادلات وخسارة في الدوري رفع رصيده لـ 17 نقطة وارتقى به للمركز الـ 12.

فيما توقف رصيد سموحة عند 22 نقطة من 16 مباراة في المركز الثامن.