مران الزمالك - جلسة جوميز وبرنامج خاص لـ ناصر ماهر

الخميس، 04 أبريل 2024 - 00:37

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر ماهر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشرح المدير الفني العديد من الأفكار الخططية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع ضمن الاستعداد للمباراة المقبلة.

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ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجاً تدريبياً خاصاً لناصر ماهر لاعب وسط الأبيض.

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وخاض ناصر ماهر الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائه في بداية المران، قبل أن يستكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي بناء على قرار جوميز، خاصة أنه خارج حسابات الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في ظل عدم قيده بقائمة الفريق الإفريقية.

فيما خاض ناصر منسي مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران بقرار من جوزيه جوميز بسبب معاناته من آلام خفيفة بالمعدة.

وكان الزمالك قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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الزمالك ناصر ماهر
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