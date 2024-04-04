عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة

خطف الإسماعيلي فوزا قاتلا على سموحة في الجولة 17 من الدوري المصري بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلي.

تقدم سموحة بهدف جونيور أجايي، فيما سجل عمر الساعي وأحمد الشيخ ثنائية الإسماعيلي.

اللقاء شهد عودة جونيور أجايي للمشاركة لأول مرة في الدوري منذ 930 يوما، وسجل لأول مرة منذ 1130 يوما.

فيما شارك أحمد الشيخ لأول مرة مع الإسماعيلي منذ انضمامه وسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+6 وهو الأول له 490 يوما في الدوري.

الفوز الأول للدراويش بعد 3 تعادلات وخسارة في الدوري رفع رصيده لـ 17 نقطة وارتقى به للمركز الـ 12.

فيما توقف رصيد سموحة عند 22 نقطة من 16 مباراة في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ محمد زيدان في هجوم الإسماعيلي لأول مرة أساسيا، وتواجد أحمد الشيخ على مقاعد البدلاء.

وتواجد أجايي لأول مرة على دكة سموحة لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي ضربته منذ بداية الموسم الماضي.

بعد مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق السكندري 🔵🏟️ جونيور أجايي يعود للمشاركة في الدوري المصري لأول مرة منذ 960 يوما 📅 شارك اليوم كبديل ضد الإسماعيلي لأول مرة منذ المشاركة مع الأهلي ضد طلائع الجيش في موسم 2020-21. pic.twitter.com/HTrY4Us57l — FilGoal (@FilGoal) April 3, 2024

وصف المباراة

في الدقيقة 3 سدد حسام حسن كرة قوية أبعدها أحمد عادل ببراعة.

وفي الدقيقة 15 شارك أجايي بدلا من فادي فريد الذي خرج مصابا.

وأهدر حسام حسن انفرادا تاما بتسديدة تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 33.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء أرسل أجايي بينية أبعدها الحارس وتابعها النيجيري بتسديدة ساقطة من فوق الحارس في الشباك.

video:1

🔥هدف مزيكا🎶



جونيور أجاي يعود من جديد ويحرز الهدف الأول لـ سموحة في مرمي الإسماعيلي 🔵⚽ pic.twitter.com/Kir5EELKrx — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024

شوط أول انتهى بتقدم سموحة بهدف دون رد.

الشوط الثاني شهد ضغطا قويا من الدراويش بحثا عن التعادل.

وتصدى الهاني سليمان من على خط المرمى لرأسية عمر الساعي في الدقية 62.

وفي الدقيقة 73 تألق أحمد عادل عبد المنعم لتسديدة حسام حسن بعد عرضية من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 86 سجل عمر الساعي هدف التعادل بعد عرضية من الجهة اليمنى مهدها له أحمد الشيخ.

وخطف أحمد الشيخ برأسية هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع بعد عرضية نادر فرج.