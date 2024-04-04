عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة

الخميس، 04 أبريل 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

خطف الإسماعيلي فوزا قاتلا على سموحة في الجولة 17 من الدوري المصري بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلي.

تقدم سموحة بهدف جونيور أجايي، فيما سجل عمر الساعي وأحمد الشيخ ثنائية الإسماعيلي.

اللقاء شهد عودة جونيور أجايي للمشاركة لأول مرة في الدوري منذ 930 يوما، وسجل لأول مرة منذ 1130 يوما.

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فيما شارك أحمد الشيخ لأول مرة مع الإسماعيلي منذ انضمامه وسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+6 وهو الأول له 490 يوما في الدوري.

الفوز الأول للدراويش بعد 3 تعادلات وخسارة في الدوري رفع رصيده لـ 17 نقطة وارتقى به للمركز الـ 12.

فيما توقف رصيد سموحة عند 22 نقطة من 16 مباراة في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ محمد زيدان في هجوم الإسماعيلي لأول مرة أساسيا، وتواجد أحمد الشيخ على مقاعد البدلاء.

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وتواجد أجايي لأول مرة على دكة سموحة لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي ضربته منذ بداية الموسم الماضي.

وصف المباراة

في الدقيقة 3 سدد حسام حسن كرة قوية أبعدها أحمد عادل ببراعة.

وفي الدقيقة 15 شارك أجايي بدلا من فادي فريد الذي خرج مصابا.

وأهدر حسام حسن انفرادا تاما بتسديدة تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 33.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء أرسل أجايي بينية أبعدها الحارس وتابعها النيجيري بتسديدة ساقطة من فوق الحارس في الشباك.

شوط أول انتهى بتقدم سموحة بهدف دون رد.

الشوط الثاني شهد ضغطا قويا من الدراويش بحثا عن التعادل.

وتصدى الهاني سليمان من على خط المرمى لرأسية عمر الساعي في الدقية 62.

وفي الدقيقة 73 تألق أحمد عادل عبد المنعم لتسديدة حسام حسن بعد عرضية من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 86 سجل عمر الساعي هدف التعادل بعد عرضية من الجهة اليمنى مهدها له أحمد الشيخ.

وخطف أحمد الشيخ برأسية هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع بعد عرضية نادر فرج.

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