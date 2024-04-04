أول انتصاراته في 2024.. المقاولون يفوز على الجونة ويحرمه من المربع الذهبي

الخميس، 04 أبريل 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

احتفال محمد سالم بهدفه ضد زد تضامنا مع فلسطين

حقق المقاولون العرب الفوز الأول في عام 2024 بمسابقة الدوري العام.

وفاز المقاولون العرب على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وسجل محمد سالم هدفي المقاولون العرب في الدقيقتين 19 و69، فيما أحرز حسام غانم هدف الجونة الوحيد عند الدقيقة 31.

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المقاولون حقق الانتصار الثاني بشكل عام خلال الموسم الحالي، بعدما كان آخر انتصاراته أمام طلائع الجيش في 15 ديسمبر 2023.

المقاولون العرب رفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز 16 بمسابقة الدوري.

فيما توقف رصيد الجونة عند 22 نقطة في المركز السابع بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

وافتتح محمد سالم التسجيل لنادي المقاولون العرب في الدقيقة 19 بضربة رأسية رائعة من عرضية أحمد اللشيمي.

واستغل حسام غانم خطأ دفاعي فادح من دفاع المقاولون العرب وسجل هدف التعادل بالدقيقة 31 من الشوط الأول.

وعاد محمد سالم لتسجيل الهدف الثاني لنادي المقاولون العرب بضربة راسية جديدة عند الدقيقة 69.

وأهدر محمود الشبراوي فرصة تسجيل الهدف الثالث لنادي المقاولون وسدد كرة قوية تصدى لها صبحي سليمان حارس مرمى الجونة.

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