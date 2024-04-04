أول انتصاراته في 2024.. المقاولون يفوز على الجونة ويحرمه من المربع الذهبي

حقق المقاولون العرب الفوز الأول في عام 2024 بمسابقة الدوري العام.

وفاز المقاولون العرب على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وسجل محمد سالم هدفي المقاولون العرب في الدقيقتين 19 و69، فيما أحرز حسام غانم هدف الجونة الوحيد عند الدقيقة 31.

المقاولون حقق الانتصار الثاني بشكل عام خلال الموسم الحالي، بعدما كان آخر انتصاراته أمام طلائع الجيش في 15 ديسمبر 2023.

المقاولون العرب رفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز 16 بمسابقة الدوري.

فيما توقف رصيد الجونة عند 22 نقطة في المركز السابع بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

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برأسية رائعة.. محمد سالم يتقدم للمقاولون على حساب الجونة🔥🔥 pic.twitter.com/MrvOzY38IQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024

وافتتح محمد سالم التسجيل لنادي المقاولون العرب في الدقيقة 19 بضربة رأسية رائعة من عرضية أحمد اللشيمي.

واستغل حسام غانم خطأ دفاعي فادح من دفاع المقاولون العرب وسجل هدف التعادل بالدقيقة 31 من الشوط الأول.

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هفوة دفاعية قاتلة تمنح الجونة التعادل في مواجهة المقاولون🔥🔥 pic.twitter.com/CqGKqJuusc — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024

وعاد محمد سالم لتسجيل الهدف الثاني لنادي المقاولون العرب بضربة راسية جديدة عند الدقيقة 69.

وأهدر محمود الشبراوي فرصة تسجيل الهدف الثالث لنادي المقاولون وسدد كرة قوية تصدى لها صبحي سليمان حارس مرمى الجونة.

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