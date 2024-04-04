بهدف مبابي.. باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا

الخميس، 04 أبريل 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا بالفوز على رين بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان.

بالفوز سيلتقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مع ليون الذي حقق الفوز على فالنسيان في نصف النهائي الآخر.

أخبار متعلقة:
الأكثر تعادلا في الدوري.. زد يكتفي بنقطة أمام سيراميكا كليوباترا أرتيتا: لم نحصل على الإيقاع الصحيح بالشوط الثاني.. وسميث رو أبهرني ضد لوتون كرة سلة - سبورتنج يهزم الجزيرة وانتصار ثلاثي القمة في أولى جولات ربع نهائي الدوري كأس إيطاليا - صاروخية ماندراجورا تنصر فيورنتينا على أتالانتا في ذهاب نصف النهائي

كيليان مبابي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 37 تصدى لها الحارس ستيف مانداندا.

وبعد ثلاث دقائق صحح مبابي الخطأ وسجل هدف فوز فريقه بتسديدة خادعت الحارس وسكنت الشباك.

باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا باللقب يسعى لزيادة عدد ألقابه إلى 15 في كأس فرنسا، بينما سيبحث ليون عن التتويج السادس بالبطولة.

باريس سان جيرمان كأس فرنسا رين
نرشح لكم
كأس إيطاليا - صاروخية ماندراجورا تنصر فيورنتينا على أتالانتا في ذهاب نصف النهائي صراع القمة يشتعل.. هاتريك فودين يقود مانشستر سيتي لاكتساح أستون فيلا 40 مباراة بدون هزيمة.. ليفركوزن إلى نهائي كأس ألمانيا برباعية ضد دوسلدورف انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودي بروين على مقاعد البدلاء ضد أستون فيلا ديلي ميل: ليفربول ينافس ثنائي الدوري الإنجليزي على موهبة شيفيلد ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يُفعل تمديد تعاقد جرينوود إيزاك: أريد الاستمرار في نيوكاسل.. أنا هنا من أجل المشروع
أخر الأخبار
عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة دقيقة | الدوري المصري
أول انتصاراته في 2024.. المقاولون يفوز على الجونة ويحرمه من المربع الذهبي 13 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف مبابي.. باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأكثر تعادلا في الدوري.. زد يكتفي بنقطة أمام سيراميكا كليوباترا 21 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - سبورتنج يهزم الجزيرة وانتصار ثلاثي القمة في أولى جولات ربع نهائي الدوري 35 دقيقة | كرة سلة
أرتيتا: لم نحصل على الإيقاع الصحيح بالشوط الثاني.. وسميث رو أبهرني ضد لوتون 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إيطاليا - صاروخية ماندراجورا تنصر فيورنتينا على أتالانتا في ذهاب نصف النهائي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - تطور جديد في إصابة ياسر إبراهيم.. والشناوي يخوض تدريبات منفردة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 كرة يد - الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح ويضرب موعدا معه في نهائي الدوري