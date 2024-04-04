بهدف مبابي.. باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا بالفوز على رين بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان.

بالفوز سيلتقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مع ليون الذي حقق الفوز على فالنسيان في نصف النهائي الآخر.

كيليان مبابي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 37 تصدى لها الحارس ستيف مانداندا.

وبعد ثلاث دقائق صحح مبابي الخطأ وسجل هدف فوز فريقه بتسديدة خادعت الحارس وسكنت الشباك.

باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا باللقب يسعى لزيادة عدد ألقابه إلى 15 في كأس فرنسا، بينما سيبحث ليون عن التتويج السادس بالبطولة.