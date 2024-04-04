الأكثر تعادلا في الدوري.. زد يكتفي بنقطة أمام سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل مواجهة سيراميكا كليوباترا وزد بنتيجة 2-1 في الجولة 17 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل هدف سيراميكا: صديق أوجولا، فيما سجل عبد الرحمن البانوبي هدف زد.

وتعادل زد للمباراة الثالثة على التوالي ويعد الفريق الأكثر تعادلا في المسابقة برصيد 9 مباريات.

ورفع زد رصيده لـ 24 نقطة من 16 مباراة.

فيما ظل سيراميكا سادسا برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.

التشكيل

قاد جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا.

بينما قاد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين هجوم زد.

وصف المباراة

تألق علي لطفي مبكرا في الدقيقة 12 بالتصدي لفرصة صديق أوجولا.

وكاد معط ماجاسا لاعب زد أن يسجل الأول لكن تصويبته الأرضية داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لبسام.

وفي الدقيقة 18 تألق علي لطفي مجددا ومنع تسديدة أوجولا بعد سلسلة رائعة من التمريرات.

وفي الفرصة الثالثة سجل أوجولا في شباك لطفي، بينية متقنة من أحمد قندوسي وصلت لأوجولا الذي راوغ المدافع وسدد على يسار الحارس مسجلا التقدم لسيراميكا في الدقيقة 39.

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أسيست دوا من القندوسي🔥🔥.. صديق أوجولا يضع سيراميكا في المقدمة على حساب زد pic.twitter.com/F0zRov45xZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024

شوط أول انتهى بتقدم سيراميكا بهدف نيجيري هو الرابع لأوجولا هذا الموسم في الدوري.

في الشوط الثاني لم يحتج زد سوى لدقيقة واحد وسجل عبد الرحمن البانوبي هدف التعادل بعد مجهود فردي رائع وتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى.

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وفي الدقيقة 67 تحصّل ماجاسا على ركلة جزاء بعد عودة الحكم لمطالعة تقنية الفيديو.

وانبرى زيكو للركلة وسددها بكل قوة في العارضة ومنع فريقه من التقدم في النتيجة.

وأهدر أبيل ياليو فرصة التقدم لزد بتسديدة أعلى العارضة في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.