كرة سلة - سبورتنج يهزم الجزيرة وانتصار ثلاثي القمة في أولى جولات ربع نهائي الدوري

تغلب سبورتنج خامس الدوري على فريق الجزيرة رابع ترتيب الدوري، في أولى جولات سلسلة ربع نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام سلسلة Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وجاءت نتائج الجولة الأولى من السلسلة كالآتي:

الاتحاد يهزم القناة 85-52

الأهلي يفوز على المصرية للاتصالات 83-70

الزمالك يهزم سموحة 77-60

الجزيرة يخسر أمام سبورتنج 67-77

وتقام منافسات الجولة الثانية من السلسلة غدا الخميس في تمام التاسعة مساء.

ويحتاج أي فريق الفوز بثلاث مباريات من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري أمام القناة، ضد المتأهل من مباراة الجزيرة أمام سبورتنج.

بينما المتأهل من مواجهة الأهلي ضد المصرية للاتصالات يلعب أمام الفائز من الزمالك أمام سموحة.