كرة سلة - سبورتنج يهزم الجزيرة وانتصار ثلاثي القمة في أولى جولات ربع نهائي الدوري

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - الأهلي ضد المصرية للاتصالات كرة سلة

تغلب سبورتنج خامس الدوري على فريق الجزيرة رابع ترتيب الدوري، في أولى جولات سلسلة ربع نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام سلسلة Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وجاءت نتائج الجولة الأولى من السلسلة كالآتي:

أخبار متعلقة:
كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع البولندية ليليانا لتدعيم فريق السيدات كرة سلة - الاتحاد يواجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.. وتأهل الأهلي كرة سلة - بعد تجاوزه الكشف الطبي.. الأهلي يعلن تعاقده مع براندون تشايلدريس سلة - الاتحاد السكندري يعيد ديكسون بعد 5 سنوات

الاتحاد يهزم القناة 85-52

الأهلي يفوز على المصرية للاتصالات 83-70

الزمالك يهزم سموحة 77-60

الجزيرة يخسر أمام سبورتنج 67-77

وتقام منافسات الجولة الثانية من السلسلة غدا الخميس في تمام التاسعة مساء.

ويحتاج أي فريق الفوز بثلاث مباريات من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري أمام القناة، ضد المتأهل من مباراة الجزيرة أمام سبورتنج.

بينما المتأهل من مواجهة الأهلي ضد المصرية للاتصالات يلعب أمام الفائز من الزمالك أمام سموحة.

الأهلي الزمالك الاتحاد كرة سلة سبورتنج
نرشح لكم
ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع البولندية ليليانا لتدعيم فريق السيدات كرة سلة - الاتحاد يواجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.. وتأهل الأهلي كرة سلة - بعد تجاوزه الكشف الطبي.. الأهلي يعلن تعاقده مع براندون تشايلدريس سلة - الاتحاد السكندري يعيد ديكسون بعد 5 سنوات كرة سلة - منتخب مصر للشباب في المجموعة الرابعة ببطولة العالم تحت 17 عاما كرة سلة - بدلا من عيسى ليونز.. الأهلي يتمم اتفاقه مع براندون تشايلدريس كرة سلة - من 75 إلى 1500 جنيها.. طرح تذاكر مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك 8 ساعة | كرة طائرة
الرياضية: النصر يستوفي شروط الرخصة الآسيوية 8 ساعة | سعودي في الجول
مجدي عبد العاطي: لم نستفد من التوقف الدولي.. والتوفيق لم يحالفنا ضد سيراميكا 8 ساعة | الدوري المصري
أحمد الشيخ: تعبت للظهور بشكل جيد مع الإسماعيلي.. وسعيد بالمساهمة في الفوز 8 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك: أوباما طلب استكمال اللقاء رغم إصابته.. وموعد عودته 8 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودين.. والتأهل لدوري أبطال أوروبا مهم 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة جوميز وبرنامج خاص لـ ناصر ماهر 9 ساعة | الكرة المصرية
عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي