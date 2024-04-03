كأس إيطاليا - صاروخية ماندراجورا تنصر فيورنتينا على أتالانتا في ذهاب نصف النهائي

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

رولاندو ماندراجورا - فيورنتينا - كأس إيطاليا

انتصر فيورنتينا بهدف دون رد على أتالانتا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2023-24.

ويقام نصف نهائي كأس إيطاليا بنظام الذهاب والإياب على عكس بقية مراحل المسابقة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد الذي سُجل على ملعب أرتميو فرانكي معقل البنفسجي عن طريق رولاندو ماندراجورا بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 24 أبريل الجاري على ملعب أتالانتا لحسم المتأهل للنهائي.

وكان يوفنتوس فاز بنتيجة 2-0 على لاتسيو في ذهاب نصف النهائي.

يذكر أن فيورنتينا خسر نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي ضد إنتر، وحقق اللقب في المرة الأخيرة في 2001.

فيما يمتلك أتالانتا لقبا لكأس إيطاليا في 1963، وخسر اللقب في 4 مناسبات آخرها في 2021.

فيورنتينا أتالانتا كأس إيطاليا
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