كأس إيطاليا - صاروخية ماندراجورا تنصر فيورنتينا على أتالانتا في ذهاب نصف النهائي
الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:33
كتب : FilGoal
انتصر فيورنتينا بهدف دون رد على أتالانتا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2023-24.
ويقام نصف نهائي كأس إيطاليا بنظام الذهاب والإياب على عكس بقية مراحل المسابقة.
وجاء هدف اللقاء الوحيد الذي سُجل على ملعب أرتميو فرانكي معقل البنفسجي عن طريق رولاندو ماندراجورا بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
بهدف صاروخي.. ماندراجورا يضع فيورنتينا في المقدمة ⚽️📽️#فيورنتينا_أتالانتا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/6tSpFlCQnK— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 3, 2024
وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 24 أبريل الجاري على ملعب أتالانتا لحسم المتأهل للنهائي.
وكان يوفنتوس فاز بنتيجة 2-0 على لاتسيو في ذهاب نصف النهائي.
يذكر أن فيورنتينا خسر نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي ضد إنتر، وحقق اللقب في المرة الأخيرة في 2001.
فيما يمتلك أتالانتا لقبا لكأس إيطاليا في 1963، وخسر اللقب في 4 مناسبات آخرها في 2021.