مران الأهلي - تطور جديد في إصابة ياسر إبراهيم.. والشناوي يخوض تدريبات منفردة

بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب، للتخلص من الإصابة.

وغاب ياسر إبراهيم عن مباريات الأهلي الماضية بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

ويواصل الأهلي تدريباته تحضيرا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون وخالد بيبو مدير الكرة.

وقاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، استمر لمدة 40 دقيقة.

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش فقرات المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، وفق البرنامج المحدد للحارس بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف يانكون.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص المدير الفني خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

وكان الأهلي قد حسم مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا.