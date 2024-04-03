انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى

كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك

كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحسم أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات

ألعاب الصالات - قد تصل إلى 26 مباراة.. مواجهات قمة بالجملة بين الأهلي والزمالك