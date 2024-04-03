انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

تتويج فريق رجال الأهلي بـ لقب كأس السوبر - كرة طائرة

تنطلق سلسلة نهائي الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

لمشاهدة المباراة

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نهاية المباراة بفوز 3-0 (25-17، 28-26، 25-21)

الأهلي يحسم الشوط والمباراة 25-21

الفارق يتقلص مجددا 17-20

الأهلي يتقدم 20-16

الزمالك يقلص الفارق 18-13

تقدم الأهلي 18-10

تقدم كبير للأهلي 9-2

الشوط الثالث

ريمونتادا من الأهلي تحسم الشوط 28-26

التعادل 24-24

تقدم الزمالك 24-23 ونقطة لحسم الشوط

الأهلي يقلص الفارقق إلى نقطتين 20-18 لصالح الزمالك

الفارق يتسع إلى 14-10

تقدم الزمالك 11-9

التعادل 7-7

الشوط الثاني

الأهلي يحسم الشوط الأول 25-17

الأهلي يواصل تقدمه 21-15

تقدم الأهلي 14-11

التعادل 6-6

الشوط الأول

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك الدوري المصري كرة طائرة
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