انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى
الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:24
كتب : FilGoal
تنطلق سلسلة نهائي الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.
وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
لمشاهدة المباراة
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نهاية المباراة بفوز 3-0 (25-17، 28-26، 25-21)
الأهلي يحسم الشوط والمباراة 25-21
الفارق يتقلص مجددا 17-20
الأهلي يتقدم 20-16
الزمالك يقلص الفارق 18-13
تقدم الأهلي 18-10
تقدم كبير للأهلي 9-2
الشوط الثالث
ريمونتادا من الأهلي تحسم الشوط 28-26
التعادل 24-24
تقدم الزمالك 24-23 ونقطة لحسم الشوط
الأهلي يقلص الفارقق إلى نقطتين 20-18 لصالح الزمالك
الفارق يتسع إلى 14-10
تقدم الزمالك 11-9
التعادل 7-7
الشوط الثاني
الأهلي يحسم الشوط الأول 25-17
الأهلي يواصل تقدمه 21-15
تقدم الأهلي 14-11
التعادل 6-6
الشوط الأول
انطلاق المباراة
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