40 مباراة بدون هزيمة.. ليفركوزن إلى نهائي كأس ألمانيا برباعية ضد دوسلدورف

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن ضد دوسلدورف

تأهل باير ليفركوزن إلى نهائي كأس ألمانيا بالفوز على فورتنا دوسلدورف بأربعة أهداف دون مقابل.

بالفوز سيلتقي ليفركوزن مع كايزسلاوتن في المباراة النهائية والتي ستقام على ملعب برلين الأولمبي.

ووصل ليفركوزن إلى المباراة رقم 40 على التوالي بدون هزيمة.

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تقدم جيريمي فريمبونج بالهدف الأول في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أمين عدلي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20 بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من فلوريان فيرتز ليسجل عدلي في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 35 استغل فيرتز خطأ حارس دوسلدورف ليسجل الهدف الثالث.

وأنهى فيرتز ربعاية ليفركوزن في الدقيقة الـ 60 من ركلة جزاء.

ليفركوزن سيسعى للتتويج بكأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1992-1993، كما يسعى تشابي ألونسو للتتويج بأول ألقابه كمدرب.

على الجانب الآخر كايزرسلاوتن سبق له أن توج باللقب مرتين في تاريخه.

بايرليفركوزن دوسلدورف كأس ألمانيا
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