40 مباراة بدون هزيمة.. ليفركوزن إلى نهائي كأس ألمانيا برباعية ضد دوسلدورف

تأهل باير ليفركوزن إلى نهائي كأس ألمانيا بالفوز على فورتنا دوسلدورف بأربعة أهداف دون مقابل.

بالفوز سيلتقي ليفركوزن مع كايزسلاوتن في المباراة النهائية والتي ستقام على ملعب برلين الأولمبي.

ووصل ليفركوزن إلى المباراة رقم 40 على التوالي بدون هزيمة.

تقدم جيريمي فريمبونج بالهدف الأول في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

⚽️ فريمبورج يفتتح التسجيل لليفركوزن بعد مرور 7 دقائق #باير_ليفركوزن 1 × 0 #دوسلدورف نصف نهائي #كأس_ألمانيا 🏆 pic.twitter.com/T1a5jHbBSQ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 3, 2024

وأضاف أمين عدلي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20 بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من فلوريان فيرتز ليسجل عدلي في الشباك.

⚽️المغربي أمين عدلي يعزز تقدم ليفركوزن بهدف ثاني في الدقيقة 20 #باير_ليفركوزن 2 × 0 #دوسلدورف نصف نهائي 🇩🇪 #كأس_ألمانيا 🏆 pic.twitter.com/awlyWo2Cxh — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 3, 2024

وفي الدقيقة الـ 35 استغل فيرتز خطأ حارس دوسلدورف ليسجل الهدف الثالث.

⚽️فيرتز يستغل خطأ الحارس ويسجل ثالث أهداف ليفركوزن في الدقيقة 35#باير_ليفركوزن 3 × 0 #دوسلدورف نصف نهائي 🇩🇪 #كأس_ألمانيا 🏆 pic.twitter.com/YqsbLKiKvp — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 3, 2024

وأنهى فيرتز ربعاية ليفركوزن في الدقيقة الـ 60 من ركلة جزاء.

ليفركوزن سيسعى للتتويج بكأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1992-1993، كما يسعى تشابي ألونسو للتتويج بأول ألقابه كمدرب.

على الجانب الآخر كايزرسلاوتن سبق له أن توج باللقب مرتين في تاريخه.