الشرميطي: الفوز على الأهلي فتح لي أبواب النجومية

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 22:29

كتب : مهاب نبيل

الشرميطي‎

يرى محمد أمين الشرميطي نجم منتخب تونس السابق أن مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2007 شكلت منعطفا هاما في مسيرته مع كرة القدم.

وسجل الشرميطي هدفا في فوز النجم الساحلي على الأهلي 3-1 بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2007.

وقال أمين الشرميطي عبر برنامج insidesports عبر قنوات ssc السعودية: "قبل خوض نهائي إفريقيا 2007 لم يكن يعرفني أحد، ووجدت نفسي وعمري 18 عاما آنذاك في نهائي البطولة ضد نادي القرن وأمام نجوم كبار مثل عصام الحضري ومحمد أبو تريكة وعماد متعب ووائل جمعة الذين كنت أشاهدهم عبر الشاشات".

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وأضاف "وجدت نفسي منافسا لهم بعدما كنت أتابع هؤلاء النجوم وأمام جمهور تاريخي في استاد القاهرة".

وأتم "الفوز على الأهلي والحصول على البطولة فتح لي أبواب النجومية والعالمية وشاركت في كأس العالم للأندية، وهي الخطوة التي فتحت الباب للاحتراف في أوروبا".

ولعب أمين الشرميطي في النجم الساحلي التونسي وارتدى قمصان زيورخ السويسري وهيرتا برلين الألماني وأجاكسيو الفرنسي واتحاد جدة السعودي.

الأهلي النجم الساحلي أمين الشرميطي
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