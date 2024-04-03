انتهت في الدوري المصري - الجونة (1)-(2) المقاولون.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

المقاولون العرب ضد الجونة - كأس الرابطة

يلعب المقاولون العرب أمام الجونة ضمن الجولة 17 من منافسات مسابقة الدوري.

ويحتل الجونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 قبل الاخير برصيد 9 نقاط.

أخبار متعلقة:
استمرار توهج تريزيجيه مع طرابزون بعد أمم إفريقيا بـ 8 من 8.. ورقم مميز مع فريقه التركي الرياضية: مدرب النصر يريح الأساسيين أمام ضمك قبل مواجهة الهلال في السوبر ريليفو: تياجو ألكانتارا يغادر ليفربول نهاية الموسم نحو السعودية أو قطر تين هاج يكشف موقف مصابيه قبل لقاء تشيلسي

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام الجونة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد مباراة المقاولون العرب أمام الجونة

نهاية المباراة

ق81 محمود الشبراوي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث وتصدي رائع من صبحي سليمان حارس الجونة

ق69 محمد سالم يسجل الهدف الثاني لنادي المقاولون بضربة رأسية متقنة

ق68 أحمد حسام مدافع الجونة يتعرض للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية

ق67 محاولة جديدة من نادي الجونة عن طريق رضا صلاح وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمود أبو السعود ببراعة

ق60 تسديدة صاروخية من ايمن موكا لاعب الجونة تمر بجوار مرمى المقاولون بقليل

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق30 حسام غانم يسجل هدف التعادل لنادي الجونة بعد خطا فادح من دفاع الجونة.

ق19 عرضية متقنة من أحمد الشيمي وضربة رأسية متقنة من محمد سالم في مرمى الجونة

ق15 هجوم متبادل بين الفريقين ولكن دون خطورة على المرمى

انطلاق المباراة

المقاولون العرب الجونة
نرشح لكم
مجدي عبد العاطي: لم نستفد من التوقف الدولي.. والتوفيق لم يحالفنا ضد سيراميكا أحمد الشيخ: تعبت للظهور بشكل جيد مع الإسماعيلي.. وسعيد بالمساهمة في الفوز طبيب الزمالك: أوباما طلب استكمال اللقاء رغم إصابته.. وموعد عودته مران الزمالك - جلسة جوميز وبرنامج خاص لـ ناصر ماهر عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة أول انتصاراته في 2024.. المقاولون يفوز على الجونة ويحرمه من المربع الذهبي الأكثر تعادلا في الدوري.. زد يكتفي بنقطة أمام سيراميكا كليوباترا مران الأهلي - تطور جديد في إصابة ياسر إبراهيم.. والشناوي يخوض تدريبات منفردة
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك 5 دقيقة | كرة طائرة
الرياضية: النصر يستوفي شروط الرخصة الآسيوية 7 دقيقة | سعودي في الجول
مجدي عبد العاطي: لم نستفد من التوقف الدولي.. والتوفيق لم يحالفنا ضد سيراميكا 13 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشيخ: تعبت للظهور بشكل جيد مع الإسماعيلي.. وسعيد بالمساهمة في الفوز 29 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك: أوباما طلب استكمال اللقاء رغم إصابته.. وموعد عودته 33 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودين.. والتأهل لدوري أبطال أوروبا مهم 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة جوميز وبرنامج خاص لـ ناصر ماهر ساعة | الكرة المصرية
عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي