مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. مشاركة أجايي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سموحة في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 15: مشاركة أجايي لأول مرة بقميص سموحة بدلا من فريد فادي

ق 3: تسديدة قوية من حسام حسن يبعدها أحمد عادل ببراعة.

بداية اللقاء