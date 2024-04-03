انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2)-(1) سموحة.. فوز قاتل

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سموحة - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سموحة في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: جوووول قاااتل.. أحمد الشيخ يسجل برأسية الثاني

ق 86: جووول التعاادل.. الإسماعيلي يسجل التعادل عن طريق عمر الساعي

ق 73: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة حسام حسن يبعدها أحمد عادل ببراعة لركنية.

ق 62: رأسية يتصدى لها الهاني سليمان من على خط المرمى

ق 60: ضغط قوي من الإسماعيلي بحثا عن التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول أجااايي يسجل الأول لسموحة بطريقة رائعة بتصويبة ساقطة من فوق الحارس

ق 33: أحمد عادل عبد المنعم يمنع انفرادا لحسام حسن

ق 15: مشاركة أجايي لأول مرة بقميص سموحة بدلا من فريد فادي

ق 3: تسديدة قوية من حسام حسن يبعدها أحمد عادل ببراعة.

بداية اللقاء

الإسماعيلي سموحة الدوري المصري
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