تشكيل المقاولون - عمار حمدي أساسي.. وعنتر وسالم يقودان الهجوم أمام الجونة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة المقاولون والمصري بالدوري

يتواجد عمار حمدي في التشكيل الأساسي لنادي المقاولون العرب في مواجهة الجونة.

ويلعب المقاولون العرب أمام الجونة ضمن الجولة 17 من مناسفات مسابقة الدوري.

ويعتمد محمد عودة مدرب المقاولون على الثنائي محمد عنتر ومحمد سالم في قيادة الهجوم أمام الجونة.

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وجاء تشكيل المقاولون العرب أمام الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: لؤي وائل - أحمد علاء - فاروق كابور - جوزيف أوشايا

خط الوسط: معز أفولوا - عمار حمدي - أحمد الشيمي

الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم - محمد عنتر.

ويحتل الجونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز 17 قبل الاخير برصيد 9 نقاط.

المقاولون العرب الجونة
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