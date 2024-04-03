التشكيل - زيدان يقود هجوم الإسماعيلي.. وظهور أول لـ أجايي على دكة سموحة

يتواجد محمد زيدان لأول مرة في أساسيا هجوم الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الجولة 17 من الدوري المصري.

وانضم زيدان لقائمة الدراويش بعد رفع اسمه من قائمة الانتظار في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

زيدان يبلغ من العمر 22 عاما وتم تصعيده للفريق الأول وسبق أن شارك كبديل ضد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الدراويش

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – حمدي النقاز

الوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – محمد بيومي

الهجوم: إريك تراوري – عبد الرحمن مجدي – محمد زيدان

وتواجد جونيور أجايي لأول مرة في قائمة المباراة لسموحة بعد انضمامه قادما الموسم الماضي عقب تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى – عبد الرحمن عامر – محمد متولي - طارق علاء

الوسط: عمرو قلاوة – أحمد خالد – جاستس أرثر – إسلام جابر

الهجوم: فادي فريد – حسام حسن

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.