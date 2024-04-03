تشكيل الجونة - صبري رحيل أساسي أمام المقاولون العرب.. وثنائي هجومي

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

الجونة

يتواجد صبري رحيل في التشكيل الأساسي لنادي الجونة خلال مواجهة المقاولون العرب.

ويلعب الجونة أمام المقاولون العرب ضمن الجولة 17 من مسابقة الدوري العام.

ويعتمد علاء عبد العال مدرب الجونة على الثنائي أيمن موكا وحسام إيفونا في قيادة هجوم الفريق أمام المقاولون العرب.

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وجاء تشكيل الجونة أمام المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود

خط الوسط: محمد الدغيمي– إيمانويل لاكي – مازن ياسر - رضا صلاح

خط الهجوم: أيمن موكا - حسام إيفونا.

الجونة المقاولون العرب
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