التشكيل - ثنائية هجومية لـ سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري

يقود جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا فيما يقود مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين هجوم زد في مواجهة الفريقين بالجولة 17 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في تمام العاشرة مساءً.

وجاء تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري – أحمد رمضان – رجب نبيل – أحمد هاني

الوسط: محمد عادل – صديق أوجولا – أحمد قندوسي - محمد إبراهيم

الهجوم: جون إيبوكا – أحمد ياسر ريان

فيما جاء تشكيل زد:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد زكي – مصطفى العش – محمد إسماعيل – أحمد عبد النبي

الوسط: محمود نبيل - أحمد الصغيري – ماتا ماجاسا – عبد الرحمن البانوبي

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين

ويحتل زد المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.