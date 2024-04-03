التشكيل - ثنائية هجومية لـ سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

يقود جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا فيما يقود مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين هجوم زد في مواجهة الفريقين بالجولة 17 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في تمام العاشرة مساءً.

وجاء تشكيل سيراميكا:

أخبار متعلقة:
إيقاف مجدي عبد العاطي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة زد أمام المصري استعداد لمواجهة مودرن فيوتشر.. الزمالك يتعادل مع زد وديا تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر.. الزمالك يواجه زد وديا بمشاركة سداسي أجنبي والأهلي والزمالك.. مجموعات كأس زد الدولية تحت 17 عاما

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري – أحمد رمضان – رجب نبيل – أحمد هاني

الوسط: محمد عادل – صديق أوجولا – أحمد قندوسي - محمد إبراهيم

الهجوم: جون إيبوكا – أحمد ياسر ريان

فيما جاء تشكيل زد:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد زكي – مصطفى العش – محمد إسماعيل – أحمد عبد النبي

الوسط: محمود نبيل - أحمد الصغيري – ماتا ماجاسا – عبد الرحمن البانوبي

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين

ويحتل زد المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.

زد سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) زد.. علي لطفي يتألق مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) المقاولون.. جووول التعادل مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. مشاركة أجايي تشكيل المقاولون - عمار حمدي أساسي.. وعنتر وسالم يقودان الهجوم أمام الجونة التشكيل - زيدان يقود هجوم الإسماعيلي.. وظهور أول لـ أجايي على دكة سموحة تشكيل الجونة - صبري رحيل أساسي أمام المقاولون العرب.. وثنائي هجومي المصري يعلن موعد وصول دغموم للانتظام في تدريباته بيان من بيراميدز بشأن أزمة الشيبي والشحات
أخر الأخبار
الشرميطي: الفوز على الأهلي فتح لي أبواب النجومية 3 دقيقة | الكرة المصرية
سجل هدفا صاروخيا.. تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على كونيا سبور بثلاثية 21 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) زد.. علي لطفي يتألق 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) المقاولون.. جووول التعادل 38 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. مشاركة أجايي 39 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المقاولون - عمار حمدي أساسي.. وعنتر وسالم يقودان الهجوم أمام الجونة 46 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - زيدان يقود هجوم الإسماعيلي.. وظهور أول لـ أجايي على دكة سموحة 55 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الجونة - صبري رحيل أساسي أمام المقاولون العرب.. وثنائي هجومي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 المتحدث الرسمي باسم الزمالك يكشف حقيقة غضب شيكابالا وتسريب التشكيل