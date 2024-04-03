المصري يعلن موعد وصول دغموم للانتظام في تدريباته

أعلن المصري البورسعيدي موعد وصول لاعبه الجزائري عبد الرحيم دغموم للانتظام في تدريبات الفريق.

وغاب دغموم عن صفوف المصري طوال الفترة الماضية بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

وكشف المصري عن وصول دغموم إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

واوضح المصري أن دغموم حصل على الضوء الأخضر بعدما تمت مناظرته من الخبير اليوناني العالمي إيمانويل بابا كوستاس الذي كان قد أجرى قبل عدة أشهر لدغموم جراحة الرباط الصليبي بمركز اسبيتار بقطر.

وكان دغموم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة بالموسم الماضي.

ووضع المصري دغموم على قائمة الانتظار حتى تعافيه من الإصابة.

ولعب دغموم مع المصري في 27 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.