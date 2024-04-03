المصري يعلن موعد وصول دغموم للانتظام في تدريباته

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم - المصري

أعلن المصري البورسعيدي موعد وصول لاعبه الجزائري عبد الرحيم دغموم للانتظام في تدريبات الفريق.

وغاب دغموم عن صفوف المصري طوال الفترة الماضية بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

وكشف المصري عن وصول دغموم إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

أخبار متعلقة:
استمرار توهج تريزيجيه مع طرابزون بعد أمم إفريقيا بـ 8 من 8.. ورقم مميز مع فريقه التركي الرياضية: مدرب النصر يريح الأساسيين أمام ضمك قبل مواجهة الهلال في السوبر ريليفو: تياجو ألكانتارا يغادر ليفربول نهاية الموسم نحو السعودية أو قطر تين هاج يكشف موقف مصابيه قبل لقاء تشيلسي

واوضح المصري أن دغموم حصل على الضوء الأخضر بعدما تمت مناظرته من الخبير اليوناني العالمي إيمانويل بابا كوستاس الذي كان قد أجرى قبل عدة أشهر لدغموم جراحة الرباط الصليبي بمركز اسبيتار بقطر.

وكان دغموم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة بالموسم الماضي.

ووضع المصري دغموم على قائمة الانتظار حتى تعافيه من الإصابة.

ولعب دغموم مع المصري في 27 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

المصري عبد الرحيم دغموم
نرشح لكم
الشرميطي: الفوز على الأهلي فتح لي أبواب النجومية مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) زد.. علي لطفي يتألق مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) المقاولون.. جووول التعادل مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. مشاركة أجايي تشكيل المقاولون - عمار حمدي أساسي.. وعنتر وسالم يقودان الهجوم أمام الجونة التشكيل - زيدان يقود هجوم الإسماعيلي.. وظهور أول لـ أجايي على دكة سموحة تشكيل الجونة - صبري رحيل أساسي أمام المقاولون العرب.. وثنائي هجومي التشكيل - ثنائية هجومية لـ سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري
أخر الأخبار
الشرميطي: الفوز على الأهلي فتح لي أبواب النجومية 2 دقيقة | الكرة المصرية
سجل هدفا صاروخيا.. تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على كونيا سبور بثلاثية 20 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) زد.. علي لطفي يتألق 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(1) المقاولون.. جووول التعادل 36 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. مشاركة أجايي 38 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المقاولون - عمار حمدي أساسي.. وعنتر وسالم يقودان الهجوم أمام الجونة 45 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - زيدان يقود هجوم الإسماعيلي.. وظهور أول لـ أجايي على دكة سموحة 54 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الجونة - صبري رحيل أساسي أمام المقاولون العرب.. وثنائي هجومي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 المتحدث الرسمي باسم الزمالك يكشف حقيقة غضب شيكابالا وتسريب التشكيل