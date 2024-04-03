استمرار توهج تريزيجيه مع طرابزون بعد أمم إفريقيا بـ 8 من 8.. ورقم مميز مع فريقه التركي

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 20:59

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

استمر محمود حسن "تريزيجيه" المحترف بصفوف طرابزون سبور تألقه مع فريقه التركي منذ عودته من أمم إفريقيا.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وسجل تريزيجيه هدفا في شباك كونياسبور ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري التركي.

وبذلك ساهم تريزيجيه في ثمانية أهداف بآخر ثماني مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

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وسجل تريزيجيه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري التركي ورفع رصيده إلى 10 أهداف.

وحقق تريزيجيه رقما مميزا إذ أصبح رابع لاعب أجنبي في تاريخ الدوري التركي يسجل 10 أهداف في موسمين متتاليين بقميص طرابزون سبور.

وكان الرقم السابق يحمله كل من أنتوني نوانكايمي ودافور فوجرينيتش وسوتا أرفيلادزي.

وكان تريزيجيه قبل انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا قد ساهم في 5 أهداف بآخر 5 لقاءات خاضهم مع طرابزون سبور.

وبذلك يكون تريزيجيه قد ساهم في 13 هدفا بآخر 13 مباراة خاضهم مع طرابزون في الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه في 21 مباراة مع طرابزون هذا الموسم بالدوري ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

تريزيجيه طرابزن سبور الدوري التركي
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