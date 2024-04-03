الرياضية: مدرب النصر يريح الأساسيين أمام ضمك قبل مواجهة الهلال في السوبر

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 20:40

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد ضمك

يبدو أن لويس كاسترو مدرب النصر اقتنع بأن منافسه الهلال في طريقه لحصد لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

ويحل النصر ضيفا على ضمك ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي في ظل تأخره عن الهلال المتصدر بـ12 نقطة كاملة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية كاسترو سيلعب أمام فريق ضمك يوم الجمعة بتشكيل أغلبه من البدلاء من أجل إراحة الأساسيين قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الاثنين.

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وتأتي الخطوة رغبة من المدرب في إراحة بعض العناصر الأساسية قبل لقاء الهلال المرتقب.

وأوضح التقرير أن كاسترو سيجري تدريبا أخيرا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها عقب المباراة يوم السبت، قبل أن تغادر البعثة في رحلة مباشرة من أبها إلى أبو ظبي، العاصمة الإماراتية التي تستضيف السوبر السعودي.

ويدرس كاسترو إشراك سلطان الغنام، الظهير الأيمن في أجزاء من مواجهة ضمك بهدف تجهيزه قبل لقاء الهلال.

فارق الـ12 نقطة الذي يتقدم به الهلال عن ملاحقه النصر، قبل 8 جولات من نهاية موسم الدوري السعودي جعله يقترب من اللقب.

فقد أصبح الهلال على بعد 13 نقطة من تحقيق اللقب بشكل رسمي.

ففي حالة حصد 13 نقطة من مبارياته المقبلة سيرفع الهلال رصيده إلى 87 نقطة، وهو الرصيد الذي لا يمكن للنصر الوصول إليه لو فاز بكل مبارياته الـ8 المتبقية.

وينتهي موسم الدوري السعودي يوم 27 مايو المقبل.

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