انتهت في الدوري التركي - طرابزون (3)-(1) كونيا سبور.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد كونيا سبور في الجولة الـ31 من الدوري التركي.

وتقام المباراة على ملعب فريق كونيا سبور.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون.

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المباراة تأتي بعد ساعات من قرار الاتحاد التركي لكرة القدم بحرمان طرابزون سبور من اللعب أمام جماهيره بسبب أحداث الشغب التي تلت لقاء الفريق ضد فنربخشة.

تابع أحداث اللقاء

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نهاية المباراة

ق89 فونتاس يسجل الهدف الثالث لنادي طرابزون بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ق79ستيفن نزونزي يسجل الهدف الأول لنادي كونيا سبور بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق59 إيدين فيسكا يسجل الهدف الثاني لنادي طرابزون من ركلة جزاء نفذها بنجاح

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37: اووووووووه.. تريزيجيه كاد أن يضاعف النتيجة لكن كرته تمر بجوار مرمى كونيا.

ق25: إنيس بيرداهي لاعب طرابزون يسدد ركلة حرة رائعة لكنها تصطدم بالعارضة.

ق19: جووووووووووول تريزيجيه يسجل هدف المباراة الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق12: إدين فيسكا لاعب طرابزون يمر من مدافعي كونيا ويطلق تسديدة تمر بجوار مرمى المنافس.

انطلاق المباراة

تريزيجيه طرابزون سبور
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