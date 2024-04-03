تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي ضد كونيا سبور

أعلن عبد الله أفشي المدير الفني لطرابزون سبور التركي تشكيل فريقه ضد كونيا سبور في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الدوري التركي.

ويحل طرابزون ضيفا على كونيا ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ويشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي للمباراة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

خط الدفاع: أوموت جونيس – ستيفانو دنسويل – إيرين إلمالي - توماس مونييه

خط الوسط: بيرات أيبيرك أوزديمير – باتيستا ميندي – أنيس برادهي

خط الهجوم: إيدين فيسكا – نيكولاس بيبي – تريزيجيه

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