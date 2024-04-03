تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي ضد كونيا سبور

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون

أعلن عبد الله أفشي المدير الفني لطرابزون سبور التركي تشكيل فريقه ضد كونيا سبور في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الدوري التركي.

ويحل طرابزون ضيفا على كونيا ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ويشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بشكل أساسي للمباراة.

أخبار متعلقة:
تين هاج يكشف موقف مصابيه قبل لقاء تشيلسي فان دايك: اليوم الأخير لكلوب سيكون صعبا للغاية.. ولكن ماذا يحتاج الهلال للتتويج بالدوري السعودي حكم مصري وحيد في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

خط الدفاع: أوموت جونيس – ستيفانو دنسويل – إيرين إلمالي - توماس مونييه

خط الوسط: بيرات أيبيرك أوزديمير – باتيستا ميندي – أنيس برادهي

خط الهجوم: إيدين فيسكا – نيكولاس بيبي – تريزيجيه

تريزيجيه طرابزون سبور
نرشح لكم
سجل هدفا صاروخيا.. تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على كونيا سبور بثلاثية استمرار توهج تريزيجيه مع طرابزون بعد أمم إفريقيا بـ 8 من 8.. ورقم مميز مع فريقه التركي انتهت في الدوري التركي - طرابزون (3)-(1) كونيا سبور.. 3 نقاط ثمينة تريزيجيه بلا جماهير في 6 مباريات على طريقة "جيمس بوند".. سبب ظهور صلاح "مرتديا البدلة" في تدريبات ليفربول كوكا يسجل ثنائية ويصنع في فوز ألانياسبور على غازي عنتاب في مشاركته الأولى.. إياد العسقلاني يساهم في فوز روستوف على خيمكي بركلات الترجيح إياد العسقلاني أساسي لأول مرة مع روستوف في كأس روسيا
أخر الأخبار
سجل هدفا صاروخيا.. تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على كونيا سبور بثلاثية 7 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) زد.. فرصة تمر بجوار القائم 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) المقاولون.. هجوم متبادل 24 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. مشاركة أجايي 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المقاولون - عمار حمدي أساسي.. وعنتر وسالم يقودان الهجوم أمام الجونة 32 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - زيدان يقود هجوم الإسماعيلي.. وظهور أول لـ أجايي على دكة سموحة 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الجونة - صبري رحيل أساسي أمام المقاولون العرب.. وثنائي هجومي 48 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ثنائية هجومية لـ سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 2 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 المتحدث الرسمي باسم الزمالك يكشف حقيقة غضب شيكابالا وتسريب التشكيل