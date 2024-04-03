ماذا يحتاج الهلال للتتويج بالدوري السعودي

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

النصر - الهلال

اقترب الهلال من حصد لقب الدوري السعودي قبل عدة جولات من نهاية المسابقة، فكيف ومتى يحقق اللقب حسابيا.

فقد واصل الهلال تحقيق الأرقام القياسية في منافسات الموسم الحالي بالدوري السعودي حين فاز على الأخدود 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 26.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر، قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

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وبذلك أصبح الهلال على بعد 13 نقطة من تحقيق اللقب بشكل رسمي.

ففي حالة حصد 13 نقطة من مبارياته المقبلة سيرفع الهلال رصيده إلى 87 نقطة، وهو الرصيد الذي لا يمكن للنصر الوصول إليه لو فاز بكل مبارياته الـ8 المتبقية.

وتأتي مباريات الهلال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: الخليج خارج ملعبه

الجولة 28: أهلي جدة خارج ملعبه

الجولة 29: الفتح على ملعبه

الجولة 30: التعاون خارج ملعبه

الجولة 31: الحزم على ملعبه

الجولة 32: النصر خارج ملعبه

الجولة 33: الطائي على ملعبه

الجولة 34: الوحدة خارج ملعبه

فيما تأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: ضمك خارج ملعبه

الجولة 28: الفيحاء على ملعبه

الجولة 29: الخليج خارج ملعبه

الجولة 30: الوحدة على ملعبه

الجولة 31: الأخدود خارج ملعبه

الجولة 32: الهلال على ملعبه

الجولة 33: الرياض خارج ملعبه

الجولة 34: اتحاد جدة على ملعبه

وينتهي موسم الدوري السعودي يوم 27 مايو المقبل.

الهلال النصر الدوري السعودي
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