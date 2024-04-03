ميسي يتعافى من الإصابة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 16:48

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل مع سواريز وألبا

تعافى الأسطورة ليونيل ميسي من إصابته وعاد لتدريبات فريقه إنتر ميامي.

ويغيب ميسي منذ أسابيع بسبب إصابة عضلية ضربته خلال لقاء ناشفيل في دوري أبطال الكونكاكاف.

وشارك ميسي في المران الجماعي لفريقه قبل مباراة الفريق ضد مونتيري المكسيكي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

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وغاب البرغوث عن المشاركة في مباراتين لفريقه، ثم مباريات منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي، كما غاب عن لقاء إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي قبل أيام.

وتعثر فريق إنتر ميامي مجددا في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد تعادله أمام ضيفه نيويورك سيتي.

وتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة.

وافتتح لويس سواريز التسجيل مبكرا في الدقيقة 14.

بينما تعادل ألونسو مارتينيز سريعا في الدقيقة 34.

وشهد اللقاء مشاركة كل من سواريز وخوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس في التشكيل الأساسي.

بينما غاب ليونيل ميسي مجددا بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وكان ميسي قد غاب عن هزيمة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بُل بأربعة أهداف دون مقابل.

وغاب ميسي عن المباراة الثالثة على التوالي لفريق إنتر ميامي بسبب مشكلة عضلية بالإضافة لغيابه عن التوقف الدولي مع الأرجنتين.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق سينسيناتي في مجموعة الشرق.

ولعب إنتر ميامي سبع مباريات حتى الآن ضمن منافسات الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

بينما لعبت الأندية من الأول إلى الخامس ست جولات فقط حتى الآن.

ليونيل ميسي إنتر ميامي
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