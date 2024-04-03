كرة يد - بشرى لمنتخب مصر.. اعتزال أسطورة الدنمارك هانسن

أعلن ميكيل هانسن أسطورة منتخب الدنمارك وباريس سان جيرمان السابق، ولاعب فريق ألبورج الدنماركي الحالي اعتزاله كرة اليد بشكل رسمي بنهاية الموسم وهو في عمر الـ36 عاما.

ويعتبر هانسن أحد أبرز لاعبي كرة اليد عبر التاريخ وحقق العديد من البطولات سواء مع منتخب بلاده أو الفرق.

وتألق يانسن مع برشلونة في الفترة من 2008 إلى 2010، وكانت فترة توهجه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ظل معه من 2012 وحتى 2022.

ومع منتخب الدنمارك بدأ يانسن مسيرته الدولية في 2007 واستمرت حتى العام الجاري 2024.

وخلالها لعب 266 مباراة دولية سجل خلالها 1350 هدفا.

وحقق يانسن مع منتخب الدنمارك ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو.

كما حقق لقب كأس العالم 3 مرات متتالية في 2019 و2021 في مصر، و2023.

وحصل على المركز الثاني في الأولمبياد عام 2020 في طوكيو، والمركز الثاني في كأس العالم مرتين في 2011 و2013.

وتوج أيضا بكأس الأمم الأوروبية لكرة اليد مع منتخب بلاده الدنمارك مرة في 2012.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لكرة اليد 3 مرات أعوام 2011 و2015 و2018.

وفاز أيضا ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع باريس سان جيرمان في 2017.

بشرى لمنتخب مصر

ويعتبر هانسن أحد أكثر اللاعبين تألقا أمام منتخب مصر في مختلف البطولات.

ولعب منتخب مصر ضد الدنمارك 11 مرة في وجود هانسن، حقق خلالها منتخب الدنمارك الفوز في 10 مرات وانتهت مباراة واحدة بالتعادل،

وكانت أشهر مباراة بين مصر والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2021 في استاد القاهرة، في ربع نهائي البطولة والتي انتهت بفوز رفاق يانسن برميات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بين المنتخبين في واحدة من أكثر المواجهات إثارة.