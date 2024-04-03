رئيس اللجنة الطبية يكشف كيفية إجراء تحليل المنشطات.. والمسؤول عن تلف العينة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 11:31

كتب : محرر في الجول

رمضان صبحي - بيراميدز ضد زد

كشف دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية، عن تفاصيل وخطوات سحب عينة المنشطات من اللاعبين، والمسؤول في حالة تلف عينة المنشطات أو عدم مطابقتها.

وقال كمال في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس: "ما يتم تداوله عن التلاعب أو عدم تطابق عينة رمضان صبحي غير دقيق، فاللاعب لا ينفرد بنفسه في غرفة مغلقة للحصول على عينة منه وإنما يجري الكشف عن المنشطات أمام المسؤول عن الحصول على العينة".

وأوضح رئيس اللجنة الطبية أن تواجد المسؤول عن سحب العينة، يمنع أي مجال للشك أو منح الفرصة للاعب للتلاعب بالعينة، مضيفا: "بالتالي إذا ثبت عدم مطابقتها أو التلاعب بها سيتم سؤال المسؤول عن أخذ العينة، وكذلك تتبع تداول العينة حتى وصولها للمعمل، وخطوات الحفظ والنقل".

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عضو اتحاد الكرة: لهذا السبب ذكر جمال علام اسم رمضان صبحي في أزمة المنشطات هاني سعيد: تصريحات علام غير مسؤولة.. ورمضان صبحي طلب اتخاذ إجراءات قانونية ضده مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي

وأشار إلى أنه إذا شك الشخص المسؤول عن الحصول على العينة في تلاعب اللاعب، فيسجل تلك الملاحظة في الاستمارة.

واختتم دكتور حسن كمال: "من حق اللاعب عدم الإعلان عن الأمر، ويجب أن يلتزم الجميع بالسرية حتى صدور القرار النهائي، وهناك بعض اللاعبين تلقوا ملاحظات ولم يعلم أحدًا شيئا".

ماذا حدث؟

فجر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة كبرى بإيجابية عينة رمضان صبحي نجم بيراميدز.

وقال جمال علام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز".

وأضاف "سيتم اختيار عينة أخرى من اللاعب قبل اتخاذ قرار حياله".

رد بيراميدز

كشف مصدر مسؤول من نادي بيراميدز عن تفاصيل أزمة إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب الفريق لتحليل المنشطات.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "رمضان صبحي خضع لتحليل المنشطات بعد أحد المباريات القارية، وأثناء التحليل نشبت مشادة بينه وبين الطبيب الذي يحصل على العينة".

وأضاف "منظمة مكافحة المنشطات أخطرتنا بعد ذلك بتلف العينة الأولى مع الاحتفاظ بالعينة الثانية مغلقة وضرورة التوضيح خلال 14 يوما لسبب تلف العينة".

وواصل "سنرد في خطاب خلال أيام بأن رمضان صبحي لاعب دولي منذ فترة طولية وخضع لتحليل المنشطات لعشرات المرات وكانت دائما سلبية، وأن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حصلت على 6 عينات من رمضان صبحي خلال تلك الفترة وكانت سلبية".

وأتم تصريحاته "لا صحة لورود ما يفيد إيجابية عينة رمضان صبحي وسنقاضي كل من ادعى ذلك دون أي أسانيد".

بعدها أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز اندهاشه من تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة بشأن اتهام رمضان صبحي بإيجابية عينته لتحليل المنشطات.

وقال سعيد في تصريحاته للمركز الإعلامي لبيراميدز: "مندهش بشدة من التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها جمال علام بشأن ما نُسب للاعبنا رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة. أتساءل عن أسبابها والغرض الحقيقي منها".

وأضاف "تلك التصريحات جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز".

وأتم "رمضان صبحي أبلغني برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام".

رمضان صبحي انضم لنادي بيراميدز عام 2020 قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

ويملك رمضان صبحي 37 مباراة دولية رفقة منتخب مصر منذ بداية ظهوره.

وكان آخر ظهور لرمضان صبحي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021.

رمضان صبحي اللجنة الأوليمبية المنشطات
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