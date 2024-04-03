مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل.. عودة الدوري المصري

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

يعود الدوري المصري من جديد للاستئناف بعد فترة توقف لعدة أسابيع، وتقام اليوم 3 مباريات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم 3 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين.

بداية مباريات الدوري المصري اليوم بمباراة الإسماعيلي ضد سموحة والتي تقام في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها مؤمن حسن.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - عودة إيشو وروقا يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل مصدر من مودرن فيوتشر لـ في الجول: نقل أحمد رفعت من الرعاية المركزة تطور جديد في مراحل عودة إمام عاشور ومحمد الشناوي من الإصابة

ويستضيف الجونة نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب خالد بشارة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد نادي زد في الساعة العاشرة مساء على استاد المقاولون العرب وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها محمد الشاذلي.

في الدوري الإنجليزي تستكمل باقي مباريات الجولة 31 ويلعب مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في التاسعة والربع مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD1. ويعلق عليها خليل البلوشي.

ويلعب أرسنال ضد لوتون تاون في العاشرة والنصف وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس HD2، ويعلق عليها أحمد البلوشي.

وفي الدوري التركي يلعب المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع فريقه طرابزون سبور ضد كونيا سبور في تمام الساعة السابعة والنصف.

لمعرفة مواعيد جميع المباريات والقنوات الناقلة والمعلقين من هنا

الدوري المصري الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الكشف عن مواعيد الجولة 17 من الدوري.. وموقف مباراتي الأهلي والزمالك محامي الشيبي: سنلجأ إلى لجنة الانضباط في فيفا لشكوى اتحاد الكرة في قضية الشحات مصطفى شوبير: والدي لن يفرض رأيه على الأهلي.. والشناوي حارس مصر الأول أبو جبل: أنا حارس مصر الأول.. ولا أعلم شيئا عن إفساد شوبير انضمامي لـ الأهلي اتحاد الكرة يطالب الأندية بتوفير جهاز إنعاش القلب بجميع أقسام الدوريات أحمد دياب لـ في الجول: حصلنا على موافقة جميع الأطراف المعنية لإقامة قمة الدوري في السعودية مصدر من كاف يكشف لـ في الجول شروط إقامة قمة الدوري المصري في السعودية الأهلي: نطلب من اتحاد الكرة إفادتنا بإجراءاته ضد مخالفة الشيبي للوائح
أخر الأخبار
أكثر من نصف مليار لأول مرة.. توتنام يعلن الميزانية المالية للعام الماضي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل.. عودة الدوري المصري 30 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - عودة إيشو وروقا يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل 9 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحسم أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات 9 ساعة | رياضات أخرى
مارك بيرس مدربا جديدا لمنتخب الكاميرون 9 ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: ووكر سيغيب عن مواجهة ريال مدريد.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من مودرن فيوتشر لـ في الجول: نقل أحمد رفعت من الرعاية المركزة 10 ساعة | الكرة المصرية
تطور جديد في مراحل عودة إمام عاشور ومحمد الشناوي من الإصابة 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 2 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر