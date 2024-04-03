مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل.. عودة الدوري المصري

يعود الدوري المصري من جديد للاستئناف بعد فترة توقف لعدة أسابيع، وتقام اليوم 3 مباريات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم 3 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين.

بداية مباريات الدوري المصري اليوم بمباراة الإسماعيلي ضد سموحة والتي تقام في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها مؤمن حسن.

ويستضيف الجونة نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب خالد بشارة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد نادي زد في الساعة العاشرة مساء على استاد المقاولون العرب وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها محمد الشاذلي.

في الدوري الإنجليزي تستكمل باقي مباريات الجولة 31 ويلعب مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في التاسعة والربع مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD1. ويعلق عليها خليل البلوشي.

ويلعب أرسنال ضد لوتون تاون في العاشرة والنصف وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس HD2، ويعلق عليها أحمد البلوشي.

وفي الدوري التركي يلعب المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع فريقه طرابزون سبور ضد كونيا سبور في تمام الساعة السابعة والنصف.

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