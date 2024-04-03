مران الزمالك - عودة إيشو وروقا يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 01:43

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاولون - محمد أشرف روقا

عاد أحمد عبد الرحيم غيشو لاعب الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل ضمن إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وشارك إيشو في تدريبات الزمالك الجماعية عقب تعافيه من الإصابة بغجهاد عضلي.

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في المقابل يخوض محمد أشرف روقا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي بعد الإصابة في العضلية الخلفية التي حرمته مكن مواجهة الذهاب.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، تعليمات فنية خاصة لنبيل عماد لاعب الوسط، على هامش المران.

وعقد جوزيه جوميز جلسة خاصة مع اللاعب على هامش المران، منحه خلالها العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه بجانب متطلبات أخرى في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

واكتفى نبيل عماد بأداء البرنامج التأهيلي والبدني مع زملائه خلال المران، ولم يستكمل التدريبات الجماعية بقرار من جوميز حتى لا يتعرض للإجهاد.

وشهدت تدريبات الفريق تصعيد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2008.

وكان الزمالك قد حسم نتيجة مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجلهما حمزة المثلوثي وأحمد مصطفى زيزو، فيما أحرز علي ياسر هدف مودرن فيوتشر.

الزمالك روقا
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