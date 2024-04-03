كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحسم أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 01:25

كتب : FilGoal

تتويج سيدات الأهلي بـ لقب كأس السوبر كرة طائرة

حسم فريق سيدات النادي الأهلي نتيجة أولى مباريات سلسلة BEST OF 3 لتحديد بطل دوري الكرة الطائرة.

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائيي الدوري وكأس مصر ويقام نهائي كل منافسة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

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ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة المقبلة يوم الخميس ليضمن الحصول على لقب الدوري، فيما سيلعب الفريقين مباراة فاصلة حال فوز الزمالك بالمواجهة المقبلة.

وتُلعب سلسلة نهائي الدوري خلال أيام 2 و4 و6 أبريل الجاري.

ولم يتحدد موعد نهائي كأس مصر.

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وحسم الأهلي نتيجة الشوط الأول بنتيجة 31-29 في شوط شهد إثارة كبرى بين الفريقن، إذ تقدم الزمالك في اكثر من مرة حتى نجح الأهلي في حسم نتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بشكل جيد لكن سيدات الأهلي نجحن في قلب الطاولة وحسمن نتيجة الشوط الثاني 25-21 بفارق 4 نقاط عن المنافس.

وسيطر فريق سيدات الأهلي على مجريات الشوط الثالث وحسم نتيجة الشوط 25-15 بفارق 10 نقاط كاملة عن فريق سيدات الزمالك.

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