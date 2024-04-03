جوارديولا: ووكر سيغيب عن مواجهة ريال مدريد.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على غياب كايل ووكر لاعب الفريق عن مواجهة ريال مدريد.

كايل ووكر النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا غدا الأربعاء في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تصريحات روي كين حول هالاند؟ لا أتفق معه، هالاند هو أفضل مهاجم في العالم وساعدنا على تحقيق الفوز في الموسم الماضي وسبب عدم ظهوره بنفس الشكل حاليا هو احتياجنا للحضور بشكل أكبر في الثلث الأخير من الملعب".

وواصل "ضد أرسنال لعبنا بشكل رائع، لقد راجعت المباراة وكنا بحاجة للاعبين أكثر في الثلث الأخير ولكن هالاند كان استثنائيا".

وأكمل "متفاجئ لأن الانتقاد يأتي من لاعبين سابقين، سأتفهم الأمر لو جاء من الصحفيين لأنهم لم يكونوا في الملعب دائما ولكن من لاعب سابق يكون الأمر غريبا وعلى سبيل المثال الحكم عندما يعتزل ينتقد التحكيم".

وتابع "يتبقى شهرين ونصف على نهاية الموسم وأتمنى أن يعود ناثان أكي قريبا، لا أعرف الموعد المحدد لعودته ولكنه سيغيب عن المباريات المقبلة".

وكشف "الأطباء يقولون إن ووكر سيغيب عن مواجهة ريال مدريد ولكن كايل هو كايل ولديه صفاته الخاصة".

وعن مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد قال: "دائما ما كنت مشجعا لمانشستر يونايتد، حسنا ليس حقا".

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم 9 إبريل على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.