تطور جديد في مراحل عودة إمام عاشور ومحمد الشناوي من الإصابة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

إمام عاشور - محمد الشناوي

استأنف الأهلي مرانه اليومي على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وشهد المران انتظام محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في جزء من تدريبات الكرة تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل أن يستأنف تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

وأشار أحمد جاب الله طبيب الفريق إلى أن تعافي الشناوي يسير بشكل مميز وسيجري أشعة جديدة في منصف الشهر الجاري.

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وكان الشناوي قد خضع لجراحة ناجحة في الكتف عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع مصر في كاس أمم إفريقيا.

ويجري ياسر إبراهيم أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لمتابعة تقدمه في البرنامج العلاجي بعد إصابته بالعضلة الخلفية.

اللاعب دخل المرحلة الأخيرة من التعافي قبل أن يعود للمشاركة بشكل تدريجي مع الفريق بشكل طبيعي.

وبدأ إمام عاشور لاعب واسط الفريق في فقرات العلاج الطبيعي بعد الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني على أثر الجراحة التي أجراها في النمسا.

وكان إمام قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

الأهلي كان قد حقق الفوز في الذهاب بهدف دون مقابل خارج ملعبه.

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