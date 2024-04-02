في غياب ميتروفيتش.. الهلال يواصل أرقامه القياسية بثلاثية في شباك الأخدود

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

واصل الهلال تحقيق الأرقام القياسية في منافسات الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الهلال على الأخدود 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 26 من الدوري.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز 24.

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الهلال لم يتأثر بغياب الصربي ألكساندر ميتروفيتش هداف الفريق في الدوري برصيد 22 هدفا ووصيف هدافي البطولة التي يتصدر قائمتها كريستيانو رونالدو برصيد 29 هدفا.

الهلال حقق الانتصار رقم 19 على التوالي في الموسم الحالي من الدوري السعودي وحافظ على فارق الـ12 نقطة مع النصر أقرب منافسيه.

وبشكل عام حقق الهلال الانتصار رقم 31 على التوالي في جميع المسابقات بالموسم الحالي.

وافتتح صالح الشهري التسجيل لنادي الهلال عند الدقيقة 18 بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها روبن نيفيز بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها صالح الشهري برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومن هجمة مرتدة سريعة للهلال أنهاها سالم الدوسري بتمريرة بينية تجاه مالكوم فيليبي المنطلق بشكل منفرد بالمرمى والذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وسجل سالم الدوسري الهدف الثالث بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى عن طريق روبن نيفيز إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سالم الدوسري بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 73.

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