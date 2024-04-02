كرة يد - الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح ويضرب موعدا معه في نهائي الدوري

حقق الأهلي الفوز على الزمالك في المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة اليد بنتيجة 33-31.

رميات الترجيح حسمت المباراة للأحمر بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 29-29.

الأهلي تقدم مع البداية قبل أن يتعادل الزمالك ويحصل على المقدمة سريعا.

في الدقيقة الـ 13 عاد الأهلي للتقدم من جديد قبل أن يوسع الفارق لثلاثة أهداف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأحمر بنتيجة 15-12.

في الشوط الثاني استفاق الزمالك وقلص الفارق قبل أن يتعادل في الدقيقة الـ 20.

وتبادل الفريقين التقدم طوال أحداث الشوط الثاني إلى أن تعادل الزمالك في اللحظة الأخيرة لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 29-29.

وفي رميات الترجيح أهدر لاعبو الزمالك رميتين لتحسم المباراة للأهلي.

بالفوز عزز الأهلي صدارته لجدول الترتيب، بينما حصل الزمالك على نقطة ليضمن الوصول لنهائي الدوري.

رميات الترجيح كانت قد حسمت مباراة الدور الأول أيضا ولكن لصالح الزمالك.

وستقام المباراة النهائية بشهر مايو المقبل بنظام Best of 3 لأول مرة أي أن الفريقين سيلتقيا في 3 مباريات ومن يحقق الفوز مرتين هو من سيتوج باللقب.