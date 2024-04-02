هاتريك رونالدو وورطة موسيماني.. النصر يصعق أبها بـ8 أهداف في الدوري السعودي

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

شهدت مباراة النصر وأبها حفلة أهداف في الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي.

وفاز النصر على أبها بنتيجة 8-0 في مباراة شهدت تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف هاتريك للمباراة الثانية على التوالي.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 62 نقطة في المركز الثاني وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعزي ديانج في وفاة والده الكشف عن مواعيد الجولة 17 من الدوري.. وموقف مباراتي الأهلي والزمالك كوكا يسجل ثنائية ويصنع في فوز ألانياسبور على غازي عنتاب في مشاركته الأولى.. إياد العسقلاني يساهم في فوز روستوف على خيمكي بركلات الترجيح

في المقابل توقف رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز 17 قبل الأخير، وبات موقفه صعبا للغاية تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

كريستيانو رونالدو بات أول لاعب يسجّل هدفين من الركلات الثابتة هذا الموسم في الدوري السعودي.

ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الموسم الحالي، ويفصله فقط 5 أهداف عن الرقم القياسي المسجل بإسم عبد الرزاق حمدالله في موسم 2018-2019 (34 هدفا).

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

وافتتح رونالدو التسجيل لنادي النصر بعدما نفذ ركلة ثابتة بطريقة رائعة من أسفل الجدار البشري في الدقيقة 12.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة 21 بعدما نفذ ركلة ثابتة جديدة بشكل رائع.

ومنح رونالدو تمريرة متقنة إلى ساديو ماني الذي سجل الهدف الثالث لنادي النصر في الدقيقة 33.

وسجل رونالدو الهدف الرابع للنصر والشخصي الثالث في المباراة "هاتريك" عند الدقيقة 42.

وقبل نهاية الشوط الأول صنع رونالدو هدفا جديدا ومرر كرة لعبد المجيد الصليهم الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني سجل عبد الرحمن غريب الهدف السادس لنادي النصر عند الدقيقة 51.

وسجل عبد العزيز العليوة هدفين في الدقيقتين 63 و86 ليمنح النصر انتصارا عريضا على حساب أبها.

رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي
نرشح لكم
في غياب ميتروفيتش.. الهلال يواصل أرقامه القياسية بثلاثية في شباك الأخدود انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3)-(0) الأخدود.. النصر (8)-(0) أبها.. حفلة أهداف تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام أبها.. وغياب بروزوفيتش تشكيل الهلال - كوليبالي وبونو أساسيان.. والشهري يعوض غياب ميتروفيتش أمام الأخدود مصدر من كاف يكشف لـ في الجول شروط إقامة قمة الدوري المصري في السعودية مواعيد مباريات الثلاثاء 2 أبريل.. الزمالك ضد الأهلي في كرة اليد والدوري الإنجليزي وكوكا دياب: الأهلي والزمالك سيحصلان على مئات الملايين من إقامة مباراتي القمة في السعودية دربي جدة أبيض.. الأهلي ينتصر على الاتحاد بمشاركة حجازي
أخر الأخبار
مران الزمالك - عودة إيشو وروقا يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحسم أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات ساعة | رياضات أخرى
مارك بيرس مدربا جديدا لمنتخب الكاميرون 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: ووكر سيغيب عن مواجهة ريال مدريد.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من مودرن فيوتشر لـ في الجول: نقل أحمد رفعت من الرعاية المركزة 2 ساعة | الكرة المصرية
تطور جديد في مراحل عودة إمام عاشور ومحمد الشناوي من الإصابة 3 ساعة | الكرة المصرية
في غياب ميتروفيتش.. الهلال يواصل أرقامه القياسية بثلاثية في شباك الأخدود 3 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - الأهلي يفوز على الزمالك برميات الترجيح ويضرب موعدا معه في نهائي الدوري 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 2 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 3 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 4 المتحدث الرسمي باسم الزمالك يكشف حقيقة غضب شيكابالا وتسريب التشكيل