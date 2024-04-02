هاتريك رونالدو وورطة موسيماني.. النصر يصعق أبها بـ8 أهداف في الدوري السعودي

شهدت مباراة النصر وأبها حفلة أهداف في الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي.

وفاز النصر على أبها بنتيجة 8-0 في مباراة شهدت تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف هاتريك للمباراة الثانية على التوالي.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 62 نقطة في المركز الثاني وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

في المقابل توقف رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز 17 قبل الأخير، وبات موقفه صعبا للغاية تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

كريستيانو رونالدو بات أول لاعب يسجّل هدفين من الركلات الثابتة هذا الموسم في الدوري السعودي.

ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 29 هدفا في صدارة هدافي الموسم الحالي، ويفصله فقط 5 أهداف عن الرقم القياسي المسجل بإسم عبد الرزاق حمدالله في موسم 2018-2019 (34 هدفا).

وافتتح رونالدو التسجيل لنادي النصر بعدما نفذ ركلة ثابتة بطريقة رائعة من أسفل الجدار البشري في الدقيقة 12.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة 21 بعدما نفذ ركلة ثابتة جديدة بشكل رائع.

video:1

ومنح رونالدو تمريرة متقنة إلى ساديو ماني الذي سجل الهدف الثالث لنادي النصر في الدقيقة 33.

وسجل رونالدو الهدف الرابع للنصر والشخصي الثالث في المباراة "هاتريك" عند الدقيقة 42.

video:2

وقبل نهاية الشوط الأول صنع رونالدو هدفا جديدا ومرر كرة لعبد المجيد الصليهم الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني سجل عبد الرحمن غريب الهدف السادس لنادي النصر عند الدقيقة 51.

وسجل عبد العزيز العليوة هدفين في الدقيقتين 63 و86 ليمنح النصر انتصارا عريضا على حساب أبها.

video:3