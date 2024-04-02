يوفنتوس يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا بثنائية في الذهاب ضد لاتسيو
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 23:11
كتب : FilGoal
حقق يوفنتوس الفوز على لاتسيو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
سجل ثنائية يوفنتوس في المباراة كل من فيديريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش.
الشوط الأول لم يشهد الكثير من القليل من الفرص أبرزها حطأ من بيرين ارتد من العارضة ومنع الأول للاتسيو.
واحتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة الـ 12 ولكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود حالة تسلل.
وفي الشوط الثاني تقدم كييزا ليوفنتوس في الدقيقة الـ 50 مستغلا تمريرة رائعة من أندريا كامبياسو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.
وأضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
يوفنتوس 2-0 لاتسيو
شاهد الهدفين#يوفنتوس_لاتسيو#كاس_إيطاليا pic.twitter.com/06bfzM8634— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2024
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب لاتسيو يوم 23 إبريل المقبل.
ويلعب غدا فيورنتينا ضد أتالانتا في ذهاب المواجهة الأخرى بدور نصف النهائي.