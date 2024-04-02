يوفنتوس يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا بثنائية في الذهاب ضد لاتسيو

حقق يوفنتوس الفوز على لاتسيو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

سجل ثنائية يوفنتوس في المباراة كل من فيديريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من القليل من الفرص أبرزها حطأ من بيرين ارتد من العارضة ومنع الأول للاتسيو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة الـ 12 ولكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود حالة تسلل.

وفي الشوط الثاني تقدم كييزا ليوفنتوس في الدقيقة الـ 50 مستغلا تمريرة رائعة من أندريا كامبياسو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وأضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب لاتسيو يوم 23 إبريل المقبل.

ويلعب غدا فيورنتينا ضد أتالانتا في ذهاب المواجهة الأخرى بدور نصف النهائي.