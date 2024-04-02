الأهلي يعزي ديانج في وفاة والده

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 22:39

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - أليو ديانج

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمد الخطيب تعازيه إلى المالي أليو ديانج لاعب الفريق في وفاة والده.

وقال بيان أصدره النادي عبر موقعه الرسمي: "محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم، يتقدمون بخالص التعازي إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم أليو ديانج في وفاة المغفور له والده"

وأضاف الأهلي في يبانه: "داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأهلى ALY AL النادي الأهلي يتقدم بخالص التعازي إلى أليو دیانج في وفاة <والده>> الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة و قطاع كرة ،القدم يتقدمون بخالص التعازي إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم أليو ديانج في وفاة المغفور له والده داعين المولى عز- -وجل أن يتغمد الفقيد بواسع ،رحمته ويدخله فسيح ،جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان إناُوااجعوÛ‏'‏

ديانج كان قد أجرى مؤخرا جراحة ناجحة باستئصال جزء من غضروف الركبة.

ولم يشارك ديانج مع الأهلي منذ نهاية مشاركته مع مالي في كأس أمم إفريقيا 2023.

وشارك ديانج في 15 مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

اللاعب المالي شارك مع منتخب بلاده في مباراتين خلال كأس أمم إفريقيا مع وصوله لربع النهائي.

الأهلي أليو ديانج
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