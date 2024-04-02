الأهلي يعزي ديانج في وفاة والده

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمد الخطيب تعازيه إلى المالي أليو ديانج لاعب الفريق في وفاة والده.

وقال بيان أصدره النادي عبر موقعه الرسمي: "محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم، يتقدمون بخالص التعازي إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم أليو ديانج في وفاة المغفور له والده"

وأضاف الأهلي في يبانه: "داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

ديانج كان قد أجرى مؤخرا جراحة ناجحة باستئصال جزء من غضروف الركبة.

ولم يشارك ديانج مع الأهلي منذ نهاية مشاركته مع مالي في كأس أمم إفريقيا 2023.

وشارك ديانج في 15 مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

اللاعب المالي شارك مع منتخب بلاده في مباراتين خلال كأس أمم إفريقيا مع وصوله لربع النهائي.